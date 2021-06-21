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BioNTech mi Sinovac mı daha güçlü antikor sağlıyor? Çarpıcı araştırma...

Hong Kong’da yapılan bir araştırmada, aşısı ile aşısı karşılaştırıldı. Bu önemli araştırma sonrası "BioNTech mi Sinovac mıdaha güçlü antikor sağlıyor?" sorusuna yanıt geldi. İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 21.06.2021
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BioNTech mi Sinovac mı daha güçlü antikor sağlıyor? Çarpıcı araştırma...

Türkiye'de uygulanan BioNTech ve Sinovac aşıları ile ilgili çarpıcı bir araştırma yapıldı. Hong Kong'da gerçekleşen araştırmada, aşısı ile aşısı karşılaştırıldı.

Hong Kong Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonucunda, BioNTech aşısı olan kişilerin kanlarındaki antikor seviyesinin Sinovac aşısı olanlara göre "önemli ölçüde daha yüksek" olduğu belirtildi. Hong Kong merkezli South China Morning Post'un haberinde, Sinovac aşısı olan kişilerin takviye olarak üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyabileceği bildirildi.

Hong Kong'da yapılan bir araştırmada, BioNTech corona virüs aşısını olan kişilerin kanlarında, Sinovac aşısını olanlara kıyasla "önemli ölçüde daha yüksek" antikor seviyesi olduğu belirtildi.

Hong Kong merkezli South China Morning Post'un haberinde, hükümet yetkilileri tarafından Hong Kong Üniversitesi'nde yaptırılan araştırmada, her iki aşıyı da olan bin kişinin antikor seviyeleri ölçüldü.

Gazete, Hong Kong Üniversitesi'nde (HKU) epidemiyolog olan baş araştırmacı Profesör Benjamin Cowling'e atıfta bulunarak, Sinovac aşısını alan kişilerden bazılarının takviye olarak üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyabileceğini söyledi.

HİNDİSTAN VARYANTINDA ETKİLİ

Daha önce İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE), tarafından aşıların Hindistan varyantı üzerindeki etkileri incelenmişti.

Yapılan analizler ile ikinci dozun uygulanmasından 2 hafta sonra BioNTech aşısının, Hindistan varyantından kaynaklı belirtili hastalıkları önlemede yüzde 88 etkili olduğu sonucuna varılmıştı.

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