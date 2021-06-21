BioNTech mi Sinovac mı daha güçlü antikor sağlıyor? Çarpıcı araştırma...

Hong Kong Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonucunda, BioNTech aşısı olan kişilerin kanlarındaki antikor seviyesinin Sinovac aşısı olanlara göre "önemli ölçüde daha yüksek" olduğu belirtildi. Hong Kong merkezli South China Morning Post'un haberinde, Sinovac aşısı olan kişilerin takviye olarak üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyabileceği bildirildi.