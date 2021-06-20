Son dakika: Türkiye'de 3. doz Kovid-19 aşısı uygulanacak mı? | Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan duyurdu

"3. DOZ İÇİN 'BOOSTER' DİYORUZ..."



3. doz aşıyla ilgili net açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Necmi İlhan, "3. doz için 'Booster' diyoruz. Güçlendirici etki diyebiliriz. Belli bir antikor oluştuktan sonra 6-8 ayın arsından yapılacak bir doz daha antikorun pekiştirilmesi amaçlanıyor. Bu risk gruplarına göre yapılabilir. 3. doz aşının sırayla en riskli gruplardan başlanarak yapılması için Türkiye'nin bir planlaması var" dedi.