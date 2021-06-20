Son dakika: Türkiye'de 3. doz Kovid-19 aşısı uygulanacak mı? | Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan duyurdu
SON DAKİKA HABERİ | Türkiye koronavirüs (Kovid-19) aşılama sürecinde büyük yol kat etti. 1. ve 2. doz aşıdan sonra 3. doz için vatandaşların merak ettiği sorular ise 3. doz Kovid-19 aşısı gerekli mi? Türkiye’de 3. doz Kovid-19 aşısı uygulanacak mı? İşte Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın kritik sorulara verdiği yanıtlar…
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 3. doz aşının gerekli olup olmadığı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Peki; Türkiye'de 3. doz Kovid-19 aşısı uygulanacak mı? İşte detaylar...
"3. DOZ İÇİN 'BOOSTER' DİYORUZ..."
3. doz aşıyla ilgili net açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Necmi İlhan, "3. doz için 'Booster' diyoruz. Güçlendirici etki diyebiliriz. Belli bir antikor oluştuktan sonra 6-8 ayın arsından yapılacak bir doz daha antikorun pekiştirilmesi amaçlanıyor. Bu risk gruplarına göre yapılabilir. 3. doz aşının sırayla en riskli gruplardan başlanarak yapılması için Türkiye'nin bir planlaması var" dedi.
"BİR FARKI YOK"
Farklı markaların aşılarının yaptırılmasıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. İlhan, "Bu konuda çok soru geliyor. Şöyle düşünmek lazım; aracınıza farklı markalardan benzin alınmak gibi. Çünkü hepsi antikor uyarısı yapıyor. O yüzden bir farkı olmaz...
...Örneğin ilk ikiyi başka aşı olmuş üçüncüyü başka. Baktığımızda aşılardaki etkinliğin her kombinasyonlarda olduğunu söylemek mümkün" açıklamasını yaptı.
SON 1 HAFTADA TÜRKİYE'DE NE KADAR AŞI YAPILDI?
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 20 Haziran saat 19.45 itibarıyla yapılan birinci doz aşı sayısı 27 milyon 95 bin 368, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 389 bin 894 oldu. Böylece, ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı, 41 milyon 485 bin 262 olarak gerçekleşti.
Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 7 milyon 773 bin 105 aşı uygulandı.
İstanbul'da 5 milyon 216 bin 30'u birinci doz, 2 milyon 355 bin 422'si ikinci doz olmak üzere toplam 7 milyon 571 bin 452 doz aşı yapıldı.
Ankara'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 277 bin 546, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 200 bin 896, toplam aşı miktarı 3 milyon 478 bin 442 olarak kayıtlara geçti.
İzmir'de ise 1 milyon 830 bin 347'si birinci doz, 981 bin 307'si ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı, 2 milyon 811 bin 654 doz oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor finali kimler, hangi isimler garantiledi? Survivor eleme adayı kim oldu? Adım adım finale...
- Telafide bende varım ücretli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? Telafi eğitimi ücretli öğretmen başvurusu ne zaman, hangi gün başlıyor?
- 2021 Kırkpınar güreşleri ne zaman? Bu yıl Kırkpınar güreşleri hangi tarihte yapılacak?
- 18, 20, 25, 30 yaş altı ne zaman aşı olacak? Aşı sırası hangi yaş grubuna geldi? Açıklama geldi...
- Yasaklar ne zaman kalkacak? Pazar günü yasakları kalkacak mı? Kabine Toplantısı...
- Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisinin başlama tarihi belli mi? İşte oyuncu kadrosu...
- Sudan ucuz, araba alacaklara müjde! 950 TL taksit ödemeyi kabul edenlere 50.000 TL araba fırsatı! Fiat, Ford, Kia, Opel...
- Emekliye müjde! Cepleri bayram edecek! Zam, ikramiye, erken maaş...
- Bankalar alev aldı! Faizler lav gibi yandı! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?
- Baş Belası dizisinin oyuncuları kimler? Baş Belası dizisinin konusu ve karakterleri nedir? İşte merak edilenler...
- Türkiye İsviçre maçı kadrosu: Muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, yarın mı? Flaş maske ve pazar kararı...