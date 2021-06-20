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Son dakika: Türkiye'de 3. doz Kovid-19 aşısı uygulanacak mı? | Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan duyurdu

SON DAKİKA HABERİ | (Kovid-19) aşılama sürecinde büyük yol kat etti. 1. ve 2. doz aşıdan sonra 3. doz için vatandaşların merak ettiği sorular ise 3. doz gerekli mi? Türkiye’de 3. doz uygulanacak mı? İşte Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. 'ın kritik sorulara verdiği yanıtlar…

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 20.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
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Son dakika: Türkiye'de 3. doz Kovid-19 aşısı uygulanacak mı? | Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan duyurdu

SON DAKİKA | Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 3. doz aşının gerekli olup olmadığı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Peki; Türkiye'de 3. doz Kovid-19 aşısı uygulanacak mı? İşte detaylar...

"3. DOZ İÇİN 'BOOSTER' DİYORUZ..."

3. doz aşıyla ilgili net açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Necmi İlhan, "3. doz için 'Booster' diyoruz. Güçlendirici etki diyebiliriz. Belli bir antikor oluştuktan sonra 6-8 ayın arsından yapılacak bir doz daha antikorun pekiştirilmesi amaçlanıyor. Bu risk gruplarına göre yapılabilir. 3. doz aşının sırayla en riskli gruplardan başlanarak yapılması için Türkiye'nin bir planlaması var" dedi.

"BİR FARKI YOK"

Farklı markaların aşılarının yaptırılmasıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. İlhan, "Bu konuda çok soru geliyor. Şöyle düşünmek lazım; aracınıza farklı markalardan benzin alınmak gibi. Çünkü hepsi antikor uyarısı yapıyor. O yüzden bir farkı olmaz...

...Örneğin ilk ikiyi başka aşı olmuş üçüncüyü başka. Baktığımızda aşılardaki etkinliğin her kombinasyonlarda olduğunu söylemek mümkün" açıklamasını yaptı.

SON 1 HAFTADA TÜRKİYE'DE NE KADAR AŞI YAPILDI?

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 20 Haziran saat 19.45 itibarıyla yapılan birinci doz aşı sayısı 27 milyon 95 bin 368, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 389 bin 894 oldu. Böylece, ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı, 41 milyon 485 bin 262 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 7 milyon 773 bin 105 aşı uygulandı.

İstanbul'da 5 milyon 216 bin 30'u birinci doz, 2 milyon 355 bin 422'si ikinci doz olmak üzere toplam 7 milyon 571 bin 452 doz aşı yapıldı.

Ankara'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 277 bin 546, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 200 bin 896, toplam aşı miktarı 3 milyon 478 bin 442 olarak kayıtlara geçti.

İzmir'de ise 1 milyon 830 bin 347'si birinci doz, 981 bin 307'si ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı, 2 milyon 811 bin 654 doz oldu.

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