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Haberler Sağlık Haberleri SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı korona virüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? ( 20 Haziran 2021)

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı korona virüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? ( 20 Haziran 2021)

haberi | , covid19.saglik.gov.tr web adresinden 20 Haziran 2021'e ait (Kovid-19) ve vefat tablosunu duyurdu. İşte Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 20.06.2021 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021
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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı korona virüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? 20 Haziran 2021

Sağlık Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre; Bakanlığın Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin 20 Haziran 2021 tarihine ait güncel korona virüs tablosu açıklandı. Peki, bugün Türkiye'de Kovid-19 sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de ? İşte Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum...

VEFAT VE VAKA RAKAMLARI

'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 213 bin 297 testte 5 bin 91 vaka, 409 hasta tespit edildi.

nedeniyle 63 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 219 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 58 milyon 552 bin 783, toplam vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299, toplam vefat sayısı 49 bin 185, toplam sayısı 813, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 232 bin 638 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

AŞILAMADA SON DURUM NE?

Öte yandan Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 7 milyon 773 bin 105 aşı uygulandı.

5 bin 91 yeni vaka! 20 Haziran tablosu açıklandı 5 BİN 91 YENİ VAKA! 20 HAZİRAN TABLOSU AÇIKLANDI

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI

19 HAZİRAN

18 HAZİRAN

17 HAZİRAN

16 HAZİRAN

15 HAZİRAN

14 HAZİRAN

13 HAZİRAN

12 HAZİRAN

11 HAZİRAN

10 HAZİRAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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