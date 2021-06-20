SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı korona virüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? ( 20 Haziran 2021)
Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı, covid19.saglik.gov.tr web adresinden 20 Haziran 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu duyurdu. İşte Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum...
Sağlık Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre; Bakanlığın Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin 20 Haziran 2021 tarihine ait güncel korona virüs tablosu açıklandı. Peki, bugün Türkiye'de Kovid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum...
VEFAT VE VAKA RAKAMLARI
Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 213 bin 297 testte 5 bin 91 vaka, 409 hasta tespit edildi.
Virüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 219 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Bugünkü verilerle toplam test sayısı 58 milyon 552 bin 783, toplam vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299, toplam vefat sayısı 49 bin 185, toplam ağır hasta sayısı 813, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 232 bin 638 oldu.
Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
AŞILAMADA SON DURUM NE?
Öte yandan Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 7 milyon 773 bin 105 aşı uygulandı.
GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI
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