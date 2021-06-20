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Kara mantar kâbusu büyüyor: Koronavirüsten kurtulan yakalanıyor | İşte en savunmasız grup | Kara mantar "mukormikoz" nedir?

"" olarak bilinen "" yayılmaya devam ediyor. Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) daha sona ermeden Hindistan'da ortaya çıkan kara mantar salgını Mısır, Irak ve Meksika'dan sonra bir ülkeye daha sıçradı. Öte yandan uzmanlar Kovid-19'dan kurtulanları hedef alan kara mantar için en savunmasız grubu duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.06.2021 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021
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Kara mantar kâbusu büyüyor: Koronavirüsten kurtulan yakalanıyor | İşte en savunmasız grup | Kara mantar mukormikoz nedir?

Dünya "kara mantar" salgını ile yüzleşiyor. Hindistan'da on binlerce hastada görülen ve adeta yeni bir salgın gibi yayılan 'kara mantar' bir ülkeye daha sıçradı.

Arjantin Ulusal Sağlık Bakanlığı, Formosa eyaletinde Covid-19 olan bir hastanın daha sonra "Kara mantar" olarak bilinen mukormikoz hastalığına yakalandığını teyit etti.

Bakanlık açıklamasında, 47 yaşındaki kadının Covid-19 tedavisinin ardından taburcu edildiği ve sonrasında hastada 11 Mayıs'ta belirtilerinin başladığı açıklandı. İlk vakanın, Covid-19 olmadan önce yüksek tansiyon ile tip 2 diyabet hastası olduğu belirtildi.

DAMAK YARALARI SONRASI DOKTORA BAŞVURDU

Arjantin Sağlık Bakanlığı, ilk kara mantar vakasının Covid-19'dan taburcu olduktan sonra baş ağrısı, duyu bozukluğu ve damak yaraları sebebiyle kulak burun boğaz kliğine başvurduğunu açıkladı.

9 Haziran tarihinde hastadan numune alındığı ve 12 Haziran'da kara mantar tanısının konularak hastanın izole bir şekilde tedavi altına alındığı belirtildi. Bakanlık ayrıca, Buenos Aires eyaletinde vefat etmiş bir kişide Covid-19 ile ilişkili başka bir olası vakasının incelendiğini açıkladı.

KARA MANTAR NASIL BİR HASTALIK?

Bakanlık, mukormikozun (Kara Mantar) genel popülasyonda çok nadir görüldüğünü ve ölüm oranının yüzde 40 ila 80 oranında olduğunu belirtti.

Koronavirüs ile ilişkisini açıklayan Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tedavisi sonrasında zayıflayan bağışıklık sisteminin fırsatçı bakteri ve mantarlara ortam sağladığını ve erken tanı koymanın tedaviyi olumlu yönde hızlandırdığını belirtti.

İŞTE EN SAVUNMASIZ GRUP

Hindistan'da on binlerce hastada görülen bu hastalık şimdiden çevre ülkelere yayılırken uzmanlar 'kara mantar'a karşı en savunmasız grubu açıkladı. BBC'de yer alan habere göre, doktorlar, Covid tedavisinde kullanılan stereoidlerle bağlantısı olduğunu söylüyor.

Özellikle diyabet hastaları risk grubunda görülüyor.

Manchester Üniversitesi'nden Dr. David Denning, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında 'Mukormikoz, zayıf kontrol edilen diyabetle güçlü bir şekilde bağlantılıdır' ifadesine yer verdi.

KARA MANTAR HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yüzde şişlik ve siyah lezyonlar enfeksiyon belirtileri arasında sıralanıyor. Bazı kaynaklarda göz kararması veya renk değişikliği, bulanık veya çift görme, göğüs ağrısının da belirti olabileceği öne sürüldü.

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