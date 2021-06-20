Kara mantar kâbusu büyüyor: Koronavirüsten kurtulan yakalanıyor | İşte en savunmasız grup | Kara mantar "mukormikoz" nedir?

Dünya "kara mantar" salgını ile yüzleşiyor. Hindistan'da on binlerce hastada görülen ve adeta yeni bir salgın gibi yayılan 'kara mantar' bir ülkeye daha sıçradı.

Arjantin Ulusal Sağlık Bakanlığı, Formosa eyaletinde Covid-19 olan bir hastanın daha sonra "Kara mantar" olarak bilinen mukormikoz hastalığına yakalandığını teyit etti.