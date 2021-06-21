İngiliz bilim insanları koronavirüsün yeni yan etkisini keşfetti! Aylar sonra ortaya çıktı
Son dakika haberine göre; 2019 yılının sonlarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılarak milyonlarca kişinin ölümüne neden olan koronavirüs ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İngiliz bilim insanları, virüsün yeni bir zararını keşfetti. Bu keşif 'Kovid-19'da yeni yan etki mi bulundu' tartışmalarının fitilini ateşledi.
Yaklaşık 2 yıldır hayatımıza olan Koronavirüs (Kovid-19), dünya genelinde 4 milyona yakın kişinin hayatına mal oldu.
Salgın ile birlikte Kovid-19 bilim dünyasının bir numaralı gündemi konumuna oturdu. Dünyanın dört bir yanında virüsü daha iyi anlamak için yüzlerce çalışma yapılıyor.
Koronavirüs geçiren 394 kişi ve 388 sağlıklı gönüllüyü takip eden bilim insanları, virüsün beyinde bulunan gri madde kaybına neden olduğunu saptadı.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada virüsün, beyindeki gri madde kaybıyla birlikte serebral madde üzerinde önemli etkileri olduğu bilgisinin altı çizildi.
Uzmanlar beyindeki gri madde kaybının uzun vadede bunama geliştirme riskini artırabileceği uyarısında bulundu.
Bazı bilim insanları Kovid-19 pandemisi ile önümüzdeki yıllarda Alzheimer vakalarında bir artış yaşanabileceğini belirtiyor.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) 7 Haziran tarihinde Alzheimer'ın tedavisi için geliştirilen Aduhelm isimli ilacın kullanımını onaylandığını duyurması ile başlayan tartışmada yeni bir adım atmış, ilaç ilk defa bir insan üzerinde denenmişti.
Rhode Island'da yaşayan 70 yaşındaki bir adam, Alzheimer tedavisi için yeni onaylanmış bu ilacın ilk klinik deneyler dışında denendiği ilk insan olmuştu.
Yaklaşık 60 bin dolara mal olması beklenen bu tedavi, 18 yılın ardından onaylanan ilk Alzheimer ilacı olarak dikkat çekiyor.
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