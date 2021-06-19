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Haberler Sağlık Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı 19 Haziran 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 19 Haziran 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

haberi | 19 Haziran 2021'e ait (KOVİD-19) ve vefat tablosunu açıkladı. ’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 19.06.2021 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 19 Haziran 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında 'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 480 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

18 HAZİRAN

17 HAZİRAN

16 HAZİRAN

15 HAZİRAN

14 HAZİRAN

13 HAZİRAN

12 HAZİRAN

11 HAZİRAN

10 HAZİRAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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