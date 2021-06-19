Son dakika: Sağlık Bakanlığı 19 Haziran 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?
Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı 19 Haziran 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 480 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
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