Aşılamada en yüksek rakam! Sağlık Bakanı Koca o tarihe dikkat çekti
Güçlü sağlık altyapısıyla pandemide dünyaya parmak ısırtan Türkiye aşılamada da rekorlar kırarak ilerliyor. Vatandaşın aşı seferberliği ruhuyla hareket etmesi ve sağlık çalışanlarının özverili mücadelesi, günlük aşılamayı 1.5 milyona kadar çıkardı. BioNTech aşılarının da zamanında Türkiye'ye ulaşmasıyla ikinci doz bekleme süresi 12 haftadan 6 haftaya indirildi. Böylece kitle bağışıklığına çok yaklaşıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek sayıya ulaşıldığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünkü en iyi performans Türkiye'nin. Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık.
47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin. 24 saatte 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldı" ifadelerini kullandı.
HEDEF 2 MİLYON DOZ
Öte yandankoronavirüs salgınıyla mücadelede aşı vurulma önceliği 35 yaş ve üstüne indi. Tüm sigortalılar öncelikli hale getirildi.
İstanbullular da aşı için hastanelere koştu. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi nice hastanede uzun aşı kuyrukları oluştu.
Hedef sağlık kurumlarımızdaki güçlü altyapıyı kullanarak en yüksek kapasite olan günlük 2 milyon doza ulaşabilmek.
GERİ SAYIM BAŞLADI
Bakan Koca dün öğle saatlerinde attığı bir başka müjdeli tweet'te de "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda.
Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" ifadelerini kullandı.
AŞI BOLLAŞTI
Sağlık Bakanlığı, yeni parti BioNTech aşılarının 2. doz randevularında takvim değişikliği yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in Bilim Kurulu toplantısında yaptığı görüşmede aşı tedarikine bağlı gelişebilecek olumsuz bir durum yaşanması halinde 2. doz randevuların 12 hafta sonra verileceği belirtilmişti.
Haziran ayında sipariş edilen BioNTech aşılarının Türkiye'ye ulaşması üzerine Sağlık Bakanlığı 2. doz randevularının tekrar 6 hafta sonrasına verilmesini kararlaştırdı.
Böylece Temmuz ayında Türkiye'de kitle bağışıklığına geçilmesinin de önü açıldı.
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