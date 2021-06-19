19 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Sağlık Bakanlığı'ndan Sinovac aşısı hakkında açıklama! 5 milyoz doz Türkiye'ye ulaştı

Sağlık Bakanlığı'ndan Sinovac aşısı hakkında açıklama! 5 milyoz doz Türkiye'ye ulaştı

Son dakika haberi... , kargo uçağı ile 'den yola çıkan 5 milyon doz aşısının bugün 'ye ulaştığını bildirdi. 5 milyon dozluk sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Türkiye'ye ulaşmış oldu.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 19.06.2021 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
ABONE OL

firması tarafından üretilen Coronavac aşısının 5 milyonluk yeni dozu 'ye ulaştı. Geçen haftaki sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz gelmiş oldu.

Çin aşısı Sinovac için yeni açıklama ÇİN AŞISI SİNOVAC İÇİN YENİ AÇIKLAMA

'ndan yapılan açıklamaya göre Çinli Sinovac firması tarafından üretilen Coronavac aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı. Gece saatlerinde kargo uçağı ile 'den yola çıkan 5 milyon doz aşı, sabah saat 06.00'da 'a ulaştı.

Geçen haftaki sevkiyatta 3 milyon doz Türkiye'ye teslim edilmişti. Yeni gelen 5 milyon dozluk sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaşmış oldu. Aşılar incelemelerin ardından kullanıma sunulacak.

DSÖ ACİL KULLANIM ONAYI VERMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (), Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, üretildiği tesislerde yapılan denetimler de dahil Sinovac aşısına yönelik örgütün yaptığı değerlendirmenin tamamlandığı belirtildi.

"DSÖ Sinovac-CoronaVac Kovid-19 aşısını acil kullanım için onayladı." denilen açıklamada, böylelikle, bu aşıyı kullanan ülkelere ve diğer paydaşlara Sinovac aşısının etkinliği ve üretimi için uluslararası standartları karşıladığına dair güvence verildiği vurgulandı.

18 YAŞ ÜSTÜNE UYGULANABİLİR

Açıklamada, Sinovac'ın inaktif bir aşı olduğu ve kolayca depolanması nedeniyle çok kolayca uygulanabildiğinin altı çizildi.

DSÖ'ye Kovid-19 aşılarının kullanımı konusunda danışmanlık yapan Stratejik Uzmanlar Danışma Grubunun (SAGE) da Sinovac'a yönelik araştırmalarını tamamladığı aktarılan açıklamada, "Mevcut kanıtlara dayanarak, DSÖ bu aşının 18 yaş ve üstü yetişkinlerde iki ila dört hafta arayla iki dozluk bir programda kullanılmasını önermektedir." ifadesi kullanıldı.

DSÖ, aşı için üst yaş sınırı önermedi.

AĞIR HASTALIĞI VE HASTANEYE YATIŞLARI YÜZDE 100 ÖNLÜYOR

Sinovac aşısının etkinliğine ilişkin sonuçların da paylaşıldığı açıklamada, aşılananların yüzde 51'inde semptomatik hastalıkların önlediği kaydedildi.

Açıklamada, araştırma yapılan Sinovac aşısı olan kişilerin yüzde 100'ünde ağır vakaların ve hastaneye yatışların önlendiği vurgulandı.

Örgüt, ilk olarak 31 Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısının, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşı, Astra ZenecaBio (Güney Kore), Moderna ve Janssen firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti.

SON ARAŞTIRMA ENDONEZYA'DA YAPILMIŞTI

Son olarak Endonezya'da klinik deneyleri gerçekleştirilen CoronaVac'ın etkinlik oranı can kaybını önlemede yüzde 98, hastaneye yatmayı önlemede ise yüzde 96 olarak açıklanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA