Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve vefat tablosunu açıkladı (18 Haziran 2021 Kovid-19 tablosu)

Vefat sayısı ise 59 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 71'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 359 bin 728'e yükseldi.

İŞTE GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (18 HAZİRAN 2021)



