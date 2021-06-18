Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve vefat tablosunu açıkladı (18 Haziran 2021 Kovid-19 tablosu)
Son dakika | Sağlık Bakanlığı 18 Haziran 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye'de Kovid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte son durum...
SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs (KOVİD-19) tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki düşüş sürüyor: Bugün 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi, 59 kişi vefat etti.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.
18 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 497'si semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi.
Vefat sayısı ise 59 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 71'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 359 bin 728'e yükseldi.
İŞTE GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (18 HAZİRAN 2021)
AĞIR HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 427 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 224 bin 224'e yükseldi.
Toplam test sayısı 58 milyon 123 bin 990'a yükselirken, ağır hasta sayısı 856 olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.
17 HAZİRAN
GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 VAKA VE VEFAT TABLOSU
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