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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve vefat tablosunu açıkladı (18 Haziran 2021 Kovid-19 tablosu)

Son dakika | 18 Haziran 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) tablosunu açıkladı. Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye'de Kovid-19 sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte son durum...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs (KOVİD-19) tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Ülkemizdeki koronavirüs sayılarındaki düşüş sürüyor: Bugün 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi, 59 kişi vefat etti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

18 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 497'si semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 575 yeni tespit edildi.

sayısı ise 59 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 71'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 359 bin 728'e yükseldi.

İŞTE GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (18 HAZİRAN 2021)

AĞIR HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 427 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 224 bin 224'e yükseldi.

Toplam test sayısı 58 milyon 123 bin 990'a yükselirken, ağır hasta sayısı 856 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

59 kişi vefat etti! 18 Haziran verileri açıklandı 59 KİŞİ VEFAT ETTİ! 18 HAZİRAN VERİLERİ AÇIKLANDI

17 HAZİRAN

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 VAKA VE VEFAT TABLOSU

16 HAZİRAN

15 HAZİRAN

14 HAZİRAN

13 HAZİRAN

12 HAZİRAN

11 HAZİRAN

10 HAZİRAN

9 HAZİRAN

8 HAZİRAN

7 HAZİRAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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