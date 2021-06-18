Hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi? Emziren anneler korona aşısı olabilir mi? Kritik açıklama geldi

AŞI ANNEYİ DE BEBEĞİ DE KORUYOR

Anneden bebeğine antikor geçip geçmediğine yönelik de çok fazla soru geldiğini belirten Kurugöl, şöyle konuştu:

"Hamilelik sırasında annesi BioNTech ile aşılanan bebeklere yeterli antikor geçtiği ve doğumdumdan sonra bebeği koruduğu gösterildi. Dolayısıyla, hamile aşılanması sadece anneyi değil bebeğini de Kovid 19'dan korur. Emziren anneler de aşı olduğunda bebeğe antikor geçiyor. BioNTech aşısı ile aşılanan emziren annelerde de koruyucu antikorlar anne sütü ile bebeğe geçiyor ve bebekte yan etki görülmüyor. Bu nedenle, emziren anneler aşı yapılırsam bebeğime zararı olur diye endişelenmesin, tam tersine bebeklerini de koruyacağı için lütfen aşılansınlar. Son olarak, 'aşılar kısırlık yapar, erkeklerde ve kadınlarda üreme problemlerine yol açar' deniyor. Bu hiçbir kanıtı olmayan, tamamen saçma bir iddia. Olmadığı da gösterilmiştir."