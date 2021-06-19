30, 25, 20 yaş ne zaman aşı olacak? Aşı sırası kaç yaşta, hangi yaş aşılanıyor?
30, 25, 20 yaş ne zaman aşı olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aşı takviminde yeni risk grupları tanımlanmaya devam ediliyor. Aşı sırası SGK'ya kayıtlı tüm memur ve işçilere geldi. Aşı sırası sorgulama SMS ve e-Nabız üzerinden yapılabiliyor. İşte, 30, 25, 20 yaş ne zaman aşı olacak? Aşı sırası kaç yaşta, hangi yaş aşılanıyor?
30, 25, 20 yaş ne zaman aşı olacak? Aşı sırası kaç yaşta, hangi yaş aşılanıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Küresel yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürecinde geliştirilen aşılardan BiNTech ve CoronaVac aşılarının ülkemize gelmesiyle aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Aşı sorgulama e-Nabız sistemi ve SMS ile yapılabiliyor. İşte, 30, 25, 20 yaş ne zaman aşı olacak? Aşı sırası kaç yaşta, hangi yaş aşılanıyor?
BERBER VE KUAFÖRLER İÇİN AŞI KARARI
Bakan Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförlerin de aşılanmaya başlanacağını ifade etti. Koca, randevuların bugünden itibaren alınabileceğini belirterek, "Bu güce güvenin" dedi.
AVUKATLAR DA PROGRAMA DAHİL OLUYOR
Sağlık Bakanı Koca, yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatların aşı programına dahil olduğunu belirterek, bugünden itibaren tüm avukatların aşı olabileceğini duyurdu.
PAZARTESİ GÜNÜ 40 YAŞ VE ÜSTÜ PROGRAMA DAHİL EDİLİYOR
Bakan Koca, çarşamba günü yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından aşı konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Koca, şunları söylemişti:
Sırası gelen vatandaşlarımızın gecikmeden aşılarını olmalıdır. Bu, toplumsal bağışıklığı en kısa sürede kazanmamız için ilk şart.
İster yaş ister meslek grubu sebebiyle sıranız gelmiş olsun, lütfen zaman kaybetmeden aşınızı olun.
Gelecek pazartesi günü 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak.
TAKSİCİ VE DOLMUŞCULAR AŞI OLACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüsü (covid-19) salgınına karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarına ilişkin duyuruda bulundu.
Kişisel Twitter hesabında paylaşım yapan Koca, "Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler" ifadelerini kullandı.
AŞI SIRASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Vatandaşlar e-Nabız'dan aşı sırasının gelip gelmediğini öğrenebiliyor. Aşı sırası sorgulamasına göre aşı sırası gelen vatandaşlar aşı hizmetinden faydalanabiliyor. e-Nabız'ın yanı sıra 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak da aşı sırasını öğrenmek mümkün.
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
COVID-19 aşı randevusu almak için ALO 182 ya da MHRS'yi kullanabilirsiniz. ALO 182'yi aradığınızda telefon görüşmesiyle aşı randeuvu oluşturmanız mümkün. Diğer yandan MHRS üzerinden COVID-19 aşı randevusu almak için T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılması gerekiyor.
MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Üye olduktan sonra "Randevu Al" butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevuzunu oluşturabilirsiniz.
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