30, 25, 20 yaş ne zaman aşı olacak? Aşı sırası kaç yaşta, hangi yaş aşılanıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Küresel yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürecinde geliştirilen aşılardan BiNTech ve CoronaVac aşılarının ülkemize gelmesiyle aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Aşı sorgulama e-Nabız sistemi ve SMS ile yapılabiliyor. İşte, 30, 25, 20 yaş ne zaman aşı olacak? Aşı sırası kaç yaşta, hangi yaş aşılanıyor?

BERBER VE KUAFÖRLER İÇİN AŞI KARARI

Bakan Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförlerin de aşılanmaya başlanacağını ifade etti. Koca, randevuların bugünden itibaren alınabileceğini belirterek, "Bu güce güvenin" dedi.