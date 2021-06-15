Biontech aşısının yan etkileri nelerdir? Biontech aşısı yan etkileri ne zaman geçer? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam saatlerin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada SGK'ya kayıtlı tüm çalışanların ve işçilerin randevu alabileceğinin duyurulmasının ardından MHRS ve e-Nabız üzerinde kısa süre içerisinde yoğunluk yaşandı. İşte, Biontech aşısının yan etkileri nelerdir? Biontech aşısı yan etkileri ne zaman geçer? 2. doz aralığı nedir?

BİONTECH AŞISI YAN ETKİLERİ

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.