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Biontech aşısının yan etkileri nelerdir? Biontech aşısı yan etkileri ne zaman geçer? 2. doz aralığı nedir?

yan etkileri nelerdir? Sorusunun cevabı sorgulanıyor. Bakanı tarafından yapılan açıklamada 'ya kayıtlı tüm çalışan ve işçilerin aşı randevusu alabileceği müjdesini duyurmasının ardından vatandaşlar ve e-Nabız üzerinden koronavirüs aşı randevularını oluşturmaya başladı. İşte, Biontech aşısının yan etkileri nelerdir? yan etkileri ne zaman geçer? 2. doz aralığı nedir?

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 15.06.2021
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Biontech aşısının yan etkileri nelerdir? Biontech aşısı yan etkileri ne zaman geçer? 2. doz aralığı nedir?

yan etkileri nelerdir? yan etkileri ne zaman geçer? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakanı tarafından dün akşam saatlerin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada 'ya kayıtlı tüm çalışanların ve işçilerin randevu alabileceğinin duyurulmasının ardından ve e-Nabız üzerinde kısa süre içerisinde yoğunluk yaşandı. İşte, Biontech aşısının yan etkileri nelerdir? Biontech aşısı yan etkileri ne zaman geçer? 2. doz aralığı nedir?

BİONTECH AŞISI YAN ETKİLERİ

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

YAN ETKİLER İLE KARŞILAŞILDIĞINDA YAPILACAKLAR

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:

• Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık
Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.) Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

• Yorgunluk

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.
• Hafif ateş, titreme

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Baş ağrısı

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Kas/eklem ağrısı

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Kusma, ishal

Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

COVID-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

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