Randevu almadan sırası gelenler aşı yaptırabilir mi? Milyonların merak ettiği soru yanıt buldu
Türkiye'de koronavirüs karşı verilen mücadele ve aşı çalışmaları hızla sürerken milyonların merak ettiği soru yanıt buldu. Aşı randevusu olmadan hastaneye gidip koronavirüs aşısı yaptırılabilir mi? sorusuna yanıt veren Doç. Dr. Ümit Savaşçı konuya ilişkin detayları açıkladı. İşte detaylar...
Sosyal Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı tüm çalışanların Covid-19 aşı programına dahil edilmesi üzerine randevu sisteminde sıkıntı yaşandı. Bunun üzerine bazı merkezlerde sırası gelenlere randevusuz aşı yapılmaya başlandı. Doç. Dr. Ümit Savaşçı, sistemde yaşanan sorun nedeniyle randevusuz sırası gelenlere aşı yapılabildiğini söyledi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında geçen ocak ayında başlayan aşılama çalışması devam ediyor. Toplam yapılan aşı miktarı 35 milyonu geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar için bugünden itibaren Covid-19 aşı randevusunun açıldığını duyurdu. Bakan Koca'nın açıklaması ardından aşı programına yeni dahil olanlar da e-Nabız ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusu almaya başladı. Koronavirüse karşı uygulanan aşılara talebin artması ile zaman zaman e-Nabız ve MHRS'ye girişte sıkıntı yaşandı. Aşıdaki randevu sorunu, Twitter'da da gündem oldu. Diğer taraftan aşıya olan talebin artması da sevindirdi.
'TALEBİN YOĞUN OLMASI SEVİNDİRİCİ'
Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, dün akşamdan itibaren bütün SGK'lılar da aşı yapma hakkı kazanınca sistemde ciddi bir yoğunluk olduğunu söyledi. Savaşçı, "Hem e-Nabız hem de bizim aşı sırasında uyguladığımız aşılama uygulamasında veri girişinde sıkıntı var. Biz kişileri aşıladıktan sonra sisteme girmek zorundayız, her kişiden sonra yarım saat beklemek zorunda kalabiliyoruz.
Bu bizim için sevindirici bir olay. Talebin bu kadar yoğun olması toplumumuzun aşıya ne kadar istekli olduğunu, gönüllü olduğunu ve artık bu salgından aşı ile kurtulabileceğine inandığını gösteriyor. Tabii ki yoğunluklar var. Halkımıza tavsiyemiz daha az yoğun olan bölge ve sağlık kuruluşlarından aşı talep etmeleri. Bizim de aşı uygulamamız iki kat artmış durumda" dedi.
'SIRASI GELENLERE RANDEVUSUZ AŞI YAPILABİLİYOR'
Doç. Dr. Savaşçı, sistemde yaşanan yoğunluktan dolayı sırası gelen kişilere randevusuz aşı yapılabildiğini belirterek, "Randevu almadan aşı sırası gelen herkes aşı yaptırabiliyor. Şu anda aşı birimlerimizde çok ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Hastanemizde de sistemden randevu alamamış sırası gelmiş vatandaşlarımıza aşıları yapılıyor. Biraz yoğunluk var. Orada bekleme süreleri açık alanda olmalı, kalabalık gelmemeliler. Sadece aşı yaptıracak kişinin aşı birimine başvurması, maske ve mesafe kuralına uyması gerekmekte. Şu anda sağlık ocaklarımız, üniversite hastanelerimiz, özel hastanelerimiz, eğitim araştırma hastanelerimizin hepsinde aşılama yapılıyor. Vatandaşlarımız gereken ilgiyi gösteriyorlar" ifadesini kullandı.
GÜNÜN AŞILAMA VERİLERİ
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 15 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 21 milyon 691 bin 767, ikinci doz 13 milyon 918 bin 901 oldu. Böylece toplam doz miktarı 35 milyon 611 bin 668'e ulaştı.
Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı.
İSTANBUL VE ANKARA DETAYI
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 883 bin 602, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 270 bin 577 olmak üzere toplamda 6 milyon 154 bin 179, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 844 bin 942, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 168 bin 566 olmak üzere toplamda 3 milyon 13 bin 508, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 468 bin 353, ikinci doz aşı sayısı 953 bin 126 olmak üzere toplamda 2 milyon 421 bin 479 doz olarak kayıtlara geçti.
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