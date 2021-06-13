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Dünya Sağlık Örgütünden koronavirüs aşısı açıklaması! "Pek çok ülkede vakalarda artış sürüyor"

() DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus koronavirüs aşısına yönelik son dakika açıklamalarında bulundu. Ghebreyesus "Pek çok ülke, şu anda vakalarda bir artışla karşı karşıya ama bununla aşı olmadan karşı karşıyalar. Hepimiz hayatımızın yarışındayız ancak bu adil bir yarış değil. Pek çok ülke halen (salgının) başlangıç noktasından zar zor çıkabilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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Dünya Sağlık Örgütünden koronavirüs aşısı açıklaması! Pek çok ülkede vakalarda artış sürüyor

() DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, G7 ülkelerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sonlandırılması amacıyla ihtiyacı olan ülkelere 870 milyon doz aşı hibe edeceğini açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Ama daha fazlasına ihtiyacımız var ve bu aşılara hızlıca ulaşmamız gerekiyor." çağrısında bulundu.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, G7'nin, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) doğrudan 870 milyon doz aşı bağışı yapacağı ve bu bağışın en az yarısının bu yıl sonuna kadar, kalan kısmının ise 2022'de gerçekleşeceği bildirildi.

G7 ülkelerinin COVAX'a desteğini yeniden tasdik ettiği vurgulanan açıklamada, en yoksul ülkelere aşı tedarikinde COVAX'ın en öncelikli program olduğu belirtildi.

ZAR ZOR ÇIKABİLMİŞ DURUMDALAR

G7'nın kararına ilişkin görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Pek çok ülke, şu anda vakalarda bir artışla karşı karşıya ama bununla aşı olmadan karşı karşıyalar. Hepimiz hayatımızın yarışındayız ancak bu adil bir yarış değil. Pek çok ülke halen (salgının) başlangıç noktasından zar zor çıkabilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, G7'nın aşı bağışındaki cömert kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Ama daha fazlasına ihtiyacımız var ve bu aşılara hızlıca ulaşmamız gerekiyor." çağrısı yaptı.

NE OLMUŞTU?

'nin ev sahipliğinde 'daki Carbis Koyu'nda 11-13 Haziran'da düzenlenen 'nin sonuç bildirgesinde, salgınla mücadele amacıyla küresel ölçekte 1 milyar doz Kovid-19 aşısının ihtiyacı olan ülkelere hibe edileceği belirtilmişti.

Bildirgede, Kovid-19'un kökenlerinin incelenmesi amacıyla DSÖ tarafından yürütülecek, uzmanların liderliğinde, şeffaf ve bilimsel bir ikinci faz araştırmasının yapılması çağrısında bulunulmuştu.

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