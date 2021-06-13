Dünya Sağlık Örgütünden koronavirüs aşısı açıklaması! "Pek çok ülkede vakalarda artış sürüyor"

ZAR ZOR ÇIKABİLMİŞ DURUMDALAR

G7'nın kararına ilişkin görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Pek çok ülke, şu anda vakalarda bir artışla karşı karşıya ama bununla aşı olmadan karşı karşıyalar. Hepimiz hayatımızın yarışındayız ancak bu adil bir yarış değil. Pek çok ülke halen (salgının) başlangıç noktasından zar zor çıkabilmiş durumda." ifadelerini kullandı.