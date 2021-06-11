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Haberler Sağlık Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı 11 Haziran 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 11 Haziran 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

haberi | 11 Haziran 2021'e ait (KOVİD-19) ve vefat tablosunu açıkladı. ’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında 'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Vefat sayılarında umutlandıran düşüş! VEFAT SAYILARINDA UMUTLANDIRAN DÜŞÜŞ!

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 997 oldu, 6 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

10 HAZİRAN

9 HAZİRAN

8 HAZİRAN

7 HAZİRAN

6 HAZİRAN

5 HAZİRAN

4 HAZİRAN

3 HAZİRAN

Bakan Koca'dan bir meslek grubuna daha aşı müjdesi! BAKAN KOCA'DAN BİR MESLEK GRUBUNA DAHA AŞI MÜJDESİ!

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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