Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı (10 Haziran 2021)

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin 10 Haziran 2021'e ait 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Kovid-19 vaka ve vefat tablosu…

VAKA VE VEFAT RAKAMLARI

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.

AĞIR HASTA VE İYİLEŞEN SAYISI

Ağır hasta sayısı 1009 oldu, 6 bin 895 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 186 bin 728'e yükseldi.

İŞTE GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU