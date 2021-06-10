10 Haziran 2021, Perşembe
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Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı (10 Haziran 2021)

... 10 Haziran 2021 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) ve tablosunu duyurdu. Peki, bugün Türkiye’de Kovid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Kovid-19 vaka ve vefat tablosu…

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
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Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı 10 Haziran 2021

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin 10 Haziran 2021'e ait 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte 'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Kovid-19 vaka ve vefat tablosu

VAKA VE VEFAT RAKAMLARI

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.

AĞIR HASTA VE İYİLEŞEN SAYISI

Ağır hasta sayısı 1009 oldu, 6 bin 895 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 186 bin 728'e yükseldi.

İŞTE GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

9 HAZİRAN

8 HAZİRAN

7 HAZİRAN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıkladı.

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.

Haritaya göre en çok artış gösteren iller Bolu, Kars ve Gümüşhane oldu. En az artış ise Hatay, Osmaniye ve Adana'da görüldü.

6 HAZİRAN

5 HAZİRAN

4 HAZİRAN

3 HAZİRAN

2 HAZİRAN

1 HAZİRAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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