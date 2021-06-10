Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı (10 Haziran 2021)
Son dakika... Sağlık Bakanlığı 10 Haziran 2021 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu duyurdu. Peki, bugün Türkiye’de Kovid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Kovid-19 vaka ve vefat tablosu…
Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin 10 Haziran 2021'e ait 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Kovid-19 vaka ve vefat tablosu…
VAKA VE VEFAT RAKAMLARI
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.
AĞIR HASTA VE İYİLEŞEN SAYISI
Ağır hasta sayısı 1009 oldu, 6 bin 895 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 186 bin 728'e yükseldi.
İŞTE GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
9 HAZİRAN
8 HAZİRAN
7 HAZİRAN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıkladı.
İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
Haritaya göre en çok artış gösteren iller Bolu, Kars ve Gümüşhane oldu. En az artış ise Hatay, Osmaniye ve Adana'da görüldü.
6 HAZİRAN
5 HAZİRAN
4 HAZİRAN
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den elektrikli katlanır bisiklet sürprizi! 11 Haziran Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğu indirime doymadı! Bu hafta...
- Türkiye İtalya maçı kadrosu: Muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?
- Bugün toplantı var mı? Kabine Toplantısı ertelendi mi, iptal mi oldu? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?
- AÖF final sonuçları için kritik açıklama geldi! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Atatürk Üniversitesi açıkladı! ATA AÖF yaz okulu olacak mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman?
- ATA AÖF ders geçme notu kaç? 2021 ATA AÖF harf notu anlamları nedir? CC, CB geçer mi?
- AÇIKLANDI! ATA AÖF final sonuçları sorgulama: 2021 ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Bahar dönemi...
- Yanardağ gibi patlamıştı gram altından ters köşe! Uzmanlardan altın fiyatları uyarısı: En az...
- Diyanet son dakika: Kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 vekalet yoluyla kurban kesim fiyatları kaç TL?
- 10 Haziran hibe desteği yattı mı? 3 bin TL ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?
- ÖTV zammı 2021 ne kadar? Otomobil ÖTV zammı olacak mı? Sıfır araç ÖTV zammı son durum nedir?
- YKS'ye hangi okulda gireceğim? ÖSYM AİS sınav yerleri nasıl öğrenilir? YKS TYT AYT sınav giriş belgesi görüntüleme!