Son dakika: Koronavirüs devam ederken ölümcül maymun çiçeği virüsü kabusu!
Son dakika haberine göre; Çin'de ortaya çıkan ve her geçen gün can kayıplarına neden olan koronavirüs pandemisi devam ederken, İngiltere yeni bir virüs haberi ile sarsıldı. İngiltere'de iki ölümcül maymun çiçeği virüsü vakası doğrulandı.
Aynı habere göre, virüs tespit edilen iki kişinin bunu yurtdışından aldığı bilgisinin altı çizildi.
Maymun çiçeği çoğunlukla Orta ve Batı Afrika'da görülüyor. Ancak İngiliz yetkililer hastaların kimliklerini ve hangi ülkeyi ziyaret ettiklerini açıklamadı.
Hastaların Mayıs ayının ilk haftalarından enfekte olduğu ve İngiltere'ye döndüklerinde pandemi kısıtlamaları kapsamında karantinaya girdikleri açıklandı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, söz konusu hastalar Kovid kuralları kapsamında ev karantinasında bulunuyordu.
Sağlık Bakanı durumu 'kesinlikle standart' olarak nitelendirdi ve 'bu tür salgınlarla her zaman karşılaşıldığı' konusunda ısrar etti.
Ancak virüsün kaç hastaya bulaştığı veya virüsün İngiltere'de koronavirüsle birlikte yayılıp yayılmadığı hakkında hiçbir ayrıntı vermedi.
Deride kabarcıklara neden olan nadir tropik hastalığa maymunlar, sıçanlar, sincaplar ve diğer küçük memeliler tarafından yayılan bir virüs neden oluyor.
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