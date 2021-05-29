Son dakika: Sağlık Bakanlığı 'Temaslı Takibi Rehberi'ni güncelledi: Karantina süreleri uzadı

AŞILILARA DA TEMAS HALİNDE 14 GÜN KARANTİNA VAR

Aşı olanlarla ilgili de önemli değişiklikler var.

Aşı olanlara daha önce temas durumunda karantina gerekmiyordu., yeni rehbere göre ise yakın temaslı olurlarsa onlar da 14 gün karantinaya alınacak.