Son dakika: Sağlık Bakanlığı 'Temaslı Takibi Rehberi'ni güncelledi: Karantina süreleri uzadı
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı, varyant virüslerin yayılımının önüne geçilmesi için 'Temaslı Takibi Rehberi'ni güncelledi. Buna göre yakın temaslılar için 10 gün olan karantina süresi 14 güne uzatıldı. Aşılılara da temas halinde 14 gün karantina getirildi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi' güncellendi.
YAKIN TEMASLILARA 14 GÜN KARANTİNA
Bir önceki rehberde yakın temaslılar için, 10 gün olan karantina süresi 14 güne uzatıldı.
Bu kişilerin karantinası daha önce 7. günde yapılan test sonucu negatif çıkarsa bitiyordu.
Yeni rehberde test için bekleme süresi de 10 güne uzatıldı. Varyant tespit edildiğinde de karantina süresi 14 gün.
Ancak bu durumda süre test sonucu negatif çıksa bile değişmeyecek.
AŞILILARA DA TEMAS HALİNDE 14 GÜN KARANTİNA VAR
Aşı olanlarla ilgili de önemli değişiklikler var.
Aşı olanlara daha önce temas durumunda karantina gerekmiyordu., yeni rehbere göre ise yakın temaslı olurlarsa onlar da 14 gün karantinaya alınacak.
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