Karantina sürecini evde geçirenler dikkat! İşte karantinada hayat kurtaran 15 öneri
Uzmanlar karantina sürecini evde geçiren hastalara paniğe kapılmadan önlem almaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Kurallara uyulduğu takdirdeyse virüsün aile bireylerine bulaşının engellenebileğine dikkat çekiyor. İşte uzmanından 15 kritik öneri....
Karantina sürecini evde geçirenler dikkat! Uzmanlar virüsü bulaştırmamak için önlem alınması konusunda uyarıyor.
Koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte evde karantinada bulunanların da sayısında artış yaşandı. Virüsü aile bireylerine bulaştırmamak için ne yapmak gerekiyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Gökçe Demir A Haber'de kritik tavsiyelerde bulundu.
İşte uzmanında evde karantinada olanların dikkat etmesi gereken 15 nokta;
1- KOVİD'Lİ KİŞİYE DESTEK OLUNMALI
2- HASTA KİŞİ AYRI BİR ODADA İZOLE OLMALI
3- TABAK, KAŞIK TEK KULLANIMLIK OLMALI
4- ODA BELLİ ARALIKLARLA HAVALANDIRILMALI
5- ODADA ÇİFT MASKE KULLANILMALI
6- KİŞİYE GÖRÜNTÜLÜ ARAMAYLA MORAL VERİLMELİ
7- HASTA SİGARA VE ALKOLDEN UZAK DURMALI
8- ORTAK ALANLARDA ELDİVEN KULLANILMALI
9- ORTAK ALANLAR SIK SIK DEZENFEKTE ELİMELİ
10- KİŞİNİN KIYAFETLERİ AYRI YIKANMALI
11- HASTA KİŞİNİN EVSEL ATIKLARI AYRI TOPLANMALI
12- DOĞAL BESİNLER TÜKETİLMELİ
13- ODAYA AROMATİK BİTKİLER KONULMALI
14- BELLİ ARALIKLARLA NEFES EGZERSİZLERİ YAPILMALI
15- AİLE BİREYLERİ EL HİJYENİNE DİKKAT ETMELİ
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tam kapanmada nereler açık, yasaktan kimler muaf? Sokağa çıkma yasağında hangi iş yerleri açık olacak?
- Diyanet son dakika: 30 Nisan Cuma namazı var mı? Tam kapanmada camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı?
- Bugün kaça kadar yasak var? 30 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Genelge ile duyuruldu
- Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Çalınan Instagram hesabı geri alma yolları...
- La Casa De Papel için flaş iddia... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon fragmanı...
- Sadakatsiz'de ayrılık iddiaları bitmiyor! Bu kez o isim topun ağzında! Kafaları karıştıran hamle...
- Uzman isimden korkutan uyarı! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul depremi için büyüklük beklentisi...
- İkinci el fiyatları için kritik açıklama... Devam ederse fiyatlar artacak! Uzman isimler uyardı...
- Faizler inişe geçti, iştahlar kabardı! Araba almak isteyenlere müjde! Toyota, Renault, Fiat, Mercedes, Opel, Peugeot...
- Pi coin ne zaman çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL olacak? İşte beklentiler...
- Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bugün yatar mı? Bayram öncesine maaşlar ödenecek mi? İşte detaylar...
- Başvuran alıyor! SGK çalışmalara başladı! Emekliye çifte müjde yolda! Dilekçesini verenler ilk kez...