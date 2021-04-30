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Karantina sürecini evde geçirenler dikkat! İşte karantinada hayat kurtaran 15 öneri

Uzmanlar karantina sürecini evde geçiren hastalara paniğe kapılmadan önlem almaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Kurallara uyulduğu takdirdeyse virüsün aile bireylerine bulaşının engellenebileğine dikkat çekiyor. İşte uzmanından 15 kritik öneri....

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Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Karantina sürecini evde geçirenler dikkat! İşte karantinada hayat kurtaran 15 öneri

Karantina sürecini evde geçirenler dikkat! Uzmanlar virüsü bulaştırmamak için önlem alınması konusunda uyarıyor.

vaka sayılarının artmasıyla birlikte evde karantinada bulunanların da sayısında artış yaşandı. Virüsü aile bireylerine bulaştırmamak için ne yapmak gerekiyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. 'de kritik tavsiyelerde bulundu.

İşte uzmanında evde karantinada olanların dikkat etmesi gereken 15 nokta;



1- 'Lİ KİŞİYE DESTEK OLUNMALI
2- HASTA KİŞİ AYRI BİR ODADA İZOLE OLMALI
3- TABAK, KAŞIK TEK KULLANIMLIK OLMALI
4- ODA BELLİ ARALIKLARLA HAVALANDIRILMALI
5- ODADA ÇİFT MASKE KULLANILMALI

6- KİŞİYE GÖRÜNTÜLÜ ARAMAYLA MORAL VERİLMELİ
7- HASTA SİGARA VE ALKOLDEN UZAK DURMALI
8- ORTAK ALANLARDA ELDİVEN KULLANILMALI
9- ORTAK ALANLAR SIK SIK DEZENFEKTE ELİMELİ
10- KİŞİNİN KIYAFETLERİ AYRI YIKANMALI



11- HASTA KİŞİNİN EVSEL ATIKLARI AYRI TOPLANMALI
12- DOĞAL BESİNLER TÜKETİLMELİ
13- ODAYA AROMATİK BİTKİLER KONULMALI
14- BELLİ ARALIKLARLA NEFES EGZERSİZLERİ YAPILMALI
15- AİLE BİREYLERİ EL HİJYENİNE DİKKAT ETMELİ

Karantinada hayat kurtaran 15 öneri KARANTİNADA HAYAT KURTARAN 15 ÖNERİ

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