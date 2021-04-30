Karantina sürecini evde geçirenler dikkat! İşte karantinada hayat kurtaran 15 öneri

Koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte evde karantinada bulunanların da sayısında artış yaşandı. Virüsü aile bireylerine bulaştırmamak için ne yapmak gerekiyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Gökçe Demir A Haber'de kritik tavsiyelerde bulundu.