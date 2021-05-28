Sağlık Bakanlığından son dakika koronavirüs aşısı açıklaması! Milyonlarca dozluk aşılama sürüyor
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 673 bin 272'ye ulaştı. Bakanlık ayrıca son 24 saatte 145 bin 415 Kovid-19 aşısı yapıldığını da açıkladı.
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 673 bin 272'ye ulaştı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 28 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 416 bin 474, ikinci doz aşı 12 milyon 256 bin 798 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 28 milyon 673 bin 272'ye yükseldi.
İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 750 bin 875, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 945 bin 311, toplam 4 milyon 696 bin 186; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 345 bin 884, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 34 bin 310, toplam 2 milyon 380 bin 194; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 102 bin 269, ikinci doz aşı sayısı 853 bin 611, toplam 1 milyon 955 bin 880 doz olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam, 145 bin 415 Kovid-19 aşısı yapıldı.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1454 oldu, 12 bin 284 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 83 bin 99'a yükseldi.
12 YAŞA UYGULANABİLECEK
Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech-Pfizer'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının 12-15 yaş grubuna uygulanabileceğini bildirdi.
ARAŞTIRMA YAPILDI
EMA'dan yapılan açıklamada, şu anda 16 yaşındakiler ve daha büyüklere yapılabilen aşının etkisinin 12-15 yaş grubundaki 2 bin 260 kişide araştırıldığı belirtildi.
Araştırma sonucunda aşının bu yaş grubundaki çocuklarda etkili olduğu, hastalığa karşı koruma sağladığı sonucuna varıldığı kaydedildi. Açıklamaya göre, aşının yapıldığı 1005 çocukta Kovid-19 hastalığı görülmedi, placebo aşı yapılan 978 çocuktan 16'sı hastalığa yakalandı.
İllerin 15-21 Mayıs'taki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayıları, yüksekten aza doğru şöyle sıralandı:
"Gümüşhane 163,72, Erzurum 151,40, Bolu 139,14, Kütahya 134,91, Kars 134,77, Kocaeli 130,73, Zonguldak 129,90, İstanbul 123,88, Bilecik 123,45, Ankara 123,02, Ağrı 122,52, Eskişehir 120,72, Rize 119,64, Kayseri 118,82, Düzce 118,02, Ordu 117,28, Tokat 112,90, Ardahan 110,23, Kırklareli 108,64, Niğde 106,61, Isparta 105,38, Sivas 102,38, Kastamonu 99,10, Çorum 99,03, Samsun 97,19, Çankırı 97,18, Burdur 96,97, Bitlis 96,58, Kırıkkale 94,37, Konya 94,31, Sakarya 94,28, Trabzon 93,73
Erzincan 92,56, Tekirdağ 90,84, Malatya 90,06, Yozgat 88,29, Balıkesir 86,35, Kırşehir 84,76, Giresun 84,69, Bartın 83,43, Afyonkarahisar 82,64, Tunceli 80,29, Bursa 80,28, Amasya 79,29, Artvin 74,93, Nevşehir 74,76, Karabük 73,48, Denizli 73,2, Çanakkale 72,75, İzmir 72,75, Karaman 72,57, Gaziantep 67,06, Bayburt 65,93, Bingöl 65,66, Uşak 64,69, Batman 64,16, Diyarbakır 62,74,
Edirne 62,54, Elazığ 61,91, Manisa 60,59, Aksaray 58,86, Hakkari 56,68, Muğla 56,26, Sinop 51,28, Van 50,72, Şanlıurfa 50,68, Iğdır 50,67, Kilis 50,42, Mardin 49,84, Yalova 48,54, Antalya 47,01, Muş 41,84, Adıyaman 40,32, Kahramanmaraş 35,95, Şırnak 35,15, Siirt 34,13, Mersin 33,55, Aydın 31,10, Adana 18,90, Hatay 16,69, Osmaniye 15,68"
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