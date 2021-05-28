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Çok sayıda ülkede koronavirüs alarmı! İşte ülke ülke can kaybı sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada?

genelinde  vaka sayıları 170 milyona yaklaşırken toplam can kaybı 3 milyon 500 bini geçti. En çok vaka ve ölümün görüldüğü 'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1336 artarak 593 bin 293'e ulaştı. Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti?  dünya genelinde kaçıncı sırada? İşte ülke ülke can kayıpları...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
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Çok sayıda ülkede koronavirüs alarmı! İşte ülke ülke can kaybı sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada?

genelinde vaka sayıları 170 milyona yaklaşırken, toplam can kaybı 3 milyon 500 binin üzerine çıktı. En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü 'yi ve takip ediyor...

ABD'DE SON DURUM

California, 3 milyon 786 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti, 2 milyon 950 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 318 binin üzerinde vakayla Florida izledi. Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 168 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 229 ve Texas'ta 51 bin 401 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 165 milyondan fazla kişiye ilk doz, 132 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

DÜNYA GENELİNDE CAN KAYBI SAYILARI

ABD 607,732

BREZİLYA 456,753

HİNDİSTAN 321,363

MEKSİKA 222,657

İNGİLTERE 127,768

İTALYA 125,919

RUSYA 120,406

FRANSA 120,406

ALMANYA 88,758

KOLOMBİYA 86,693

TÜRKİYE 46.970 CAN KAYBIYLA LİSTENİN 19.SIRASINDA YER ALIYOR

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