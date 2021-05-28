Çok sayıda ülkede koronavirüs alarmı! İşte ülke ülke can kaybı sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada?
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 170 milyona yaklaşırken toplam can kaybı 3 milyon 500 bini geçti. En çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1336 artarak 593 bin 293'e ulaştı. Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye dünya genelinde kaçıncı sırada? İşte ülke ülke can kayıpları...
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 170 milyona yaklaşırken, toplam can kaybı 3 milyon 500 binin üzerine çıktı. En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ABD'yi Brezilya ve Meksika takip ediyor...
ABD'DE SON DURUM
California, 3 milyon 786 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti, 2 milyon 950 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 318 binin üzerinde vakayla Florida izledi. Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 168 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 229 ve Texas'ta 51 bin 401 olarak kayıtlara geçti.
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 165 milyondan fazla kişiye ilk doz, 132 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
DÜNYA GENELİNDE CAN KAYBI SAYILARI
ABD 607,732
BREZİLYA 456,753
HİNDİSTAN 321,363
MEKSİKA 222,657
İNGİLTERE 127,768
İTALYA 125,919
RUSYA 120,406
FRANSA 120,406
ALMANYA 88,758
KOLOMBİYA 86,693
TÜRKİYE 46.970 CAN KAYBIYLA LİSTENİN 19.SIRASINDA YER ALIYOR
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