BioNTech aşısı için pilot il belli oldu!
Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, BioNTech aşısının aile sağlığı merkezlerinde yapılması için pilot il seçildiklerini belirterek, uygulamaya haziranda başlayacaklarını söyledi. Açıkgöz, "A ve B grubu aile sağlığı merkezlerimizde BioNTech aşısının da yapılabilmesi için gerekli çalışmaları başlattık. İlimiz eksi 86 derecede aşıların saklama koşullarına sahip. 33 aile sağlığı merkezimiz ve 178 aile hekimliği birimimizle bu aşıları vatandaşlara uygulayabileceğiz" açıklamasında bulundu.
Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, kentte şimdiye kadar 549 bin kişinin aşılandığını belirtti.
Aydın'da 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 86'sının aşılandığını anımsatan Açıkgöz, şunları kaydetti:
"Sağlık Bakanlığınca BioNTech aşısının aile sağlığı merkezlerinde yapılması amacıyla pilot il seçilen Aydın'da uygulama haziran ayında başlayacak. A ve B grubu aile sağlığı merkezlerimizde BioNTech aşısının da yapılabilmesi için gerekli çalışmaları başlattık. İlimiz eksi 86 derecede aşıların saklama koşullarına sahip. 33 aile sağlığı merkezimiz ve 178 aile hekimliği birimimizle bu aşıları vatandaşlara uygulayabileceğiz."
Böylece, BioNTech aşısının hastaneler dışında aile hekimleri tarafından da yapılacağını dile getiren Açıkgöz, bu uygulamanın aşı hızını artıracağını dile getirdi.
Eksi 86 derece soğutucu ünitelere sahip olduklarını vurgulayan Açıkgöz, "Aşıların transferleri konusunda da özel araçlarımız ve ekipmanlarımız var. İhtiyaç ve planlamaya göre lojistiği biz sağlayacağız. Aşı hedefimize ulaşabilmek için yoğun tempoda çalışacağız. Bu bizim hızımızı oldukça artıracak. İnşallah özlediğimiz günlere hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlayacak." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ALES sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM duyurdu! 2021 ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı
- EDHO'da Hızır kolları sıvadı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 196. bölümünde düşmanı yok etme planı!
- İktidar savaşı başlıyor! Harzemşah Sarayı karışacak! ATV Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı heyecan yarattı
- Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekiliyor? ATV Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi hangi devleti anlatıyor, konusu nedir?
- ATA AÖF final sınavı giriş ekranı: 2021 ATA AÖF online final sınavı ne zaman bitiyor? İşte sınav tarihleri...
- Açıklanıyor... 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Kafelerde oturmak serbest olacak mı? Normalleşme sürecinde...
- 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk açıklamaları!
- Diyanet son dakika: Bu sene hacca gidilecek mi? 2021 Hac ibadeti yapılacak mı? Türkiye'den hacca kaç kişi gidiyor?
- BİM'den kadınlara özel sürpriz ürünler! 25 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğu güncel liste!
- La Casa De Papel 5. kısım fragmanı: Artık dönüş yok! Direniş yeniden başlıyor! LCDP 5. sezon ne zaman? İşte tarihi...
- Son dakika: KYK borç yapılandırma olacak mı? KYK kredi borcu silinecek mi? Öğrenim kredisi borcuna düzenleme!
- Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?