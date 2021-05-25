BioNTech aşısı için pilot il belli oldu!

Eksi 86 derece soğutucu ünitelere sahip olduklarını vurgulayan Açıkgöz, "Aşıların transferleri konusunda da özel araçlarımız ve ekipmanlarımız var. İhtiyaç ve planlamaya göre lojistiği biz sağlayacağız. Aşı hedefimize ulaşabilmek için yoğun tempoda çalışacağız. Bu bizim hızımızı oldukça artıracak. İnşallah özlediğimiz günlere hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlayacak." diye konuştu.