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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika BioNTech aşısı hamlesi! Harekete geçildi

yeni parti aşıların getirilmesinin ardından toplumsal bağışıklama sürecinin hızlanması amacıyla saklama koşullarının sağlanabileceği merkezlerde uygulanabilmesi konusunda harekete geçti. Şu an için değerlendirme sürecinde olan çalışma netleştiğinde uygulamaya ülke genelinde başlanacak.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika BioNTech aşısı hamlesi! Harekete geçildi

Sağlık Bakanlığınca uygun saklama koşullarının sağlanabileceği kriterleri taşıyan Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) Kovid-19 aşısı 'in de yapılabilmesi için çalışma başlatıldı.

Kovid-19 ile mücadelede "acil kullanım" onayı alan ve BioNTech aşıları ile toplumsal bağışıklama sürecini yürüten , aşı teminine paralel olarak daha kısa sürede toplumu aşılayabilmek amacıyla harekete geçti.

Daha önce (-80) derecede saklanması gerektiği belirtilen BioNTech aşısına ilişkin Avrupa İlaç Ajansının (EMA) "BioNTech aşılarını saklama koşullarında değişiklik olduğunu ve aşı dolaplarında "2-8" derece arasında 5 gün yerine bir ay saklanabileceğini" açıklamasının ardından aşılamada izlenen yol haritası, Sağlık Bakanlığınca yeniden değerlendirmeye alındı.

Aşılama konusunda sağlık altyapısı güçlü olan 'de Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında BioNTech aşıları da Sinovac gibi aile sağlığı merkezlerinde hekimlerin gözetiminde yapılabilecek.

Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri taşıyan büyük ASM'lerde ülke genelinde BioNTech aşılarının da yapılmasıyla toplumsal bağışıklamada hedeflenen yüzde 70 oranı çok daha kısa sürede tamamlanabilecek.

Değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde aşılama eş zamanlı olarak ülke genelinde başlatılacak.

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