Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs aşısı açıklaması! Aşılanan kişi sayısı 27 milyonu geçti
Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 27 milyon 761 bin 989'a ulaştı. Bakan Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yapılan aşı anlaşmalarını tek tek açıklarken, koronavirüs salgınının ne zaman sona ereceğine yönelik tahminde bulundu. İşte detaylar...
BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9 bin vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
NÜFUSUN 3 KATI KADAR AŞI VAR
Bakan Koca yaptığı açıklamada "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin.
Bakan Koca "Yeterli aşıya erişim için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisi sona erecek. Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı. Bu güce güvenin." dedi.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 658 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 697 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1876 oldu, 14 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi.
İllerin 8-14 Mayıs haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:
"Erzurum (192,28), İstanbul (184,78), Ağrı (182,84), Rize (167,27), Bilecik (156,37), Bolu (155,65), Erzincan (154,84), Kocaeli (154,46), Kırklareli (153,43), Çankırı (153,3), Ankara (152,63), Kütahya (152,08), Ordu (149,72) Zonguldak (147,66), Eskişehir (146,26), Kastamonu (145,86), Kars (144,25) Tokat (139,5), Sivas (137,6), Isparta (137,18), Kırıkkale (137,06)
Giresun (134,83), Karabük (134,23), Tekirdağ (132,83), Karaman (129,85) Çorum (129,78), Düzce (127,88), Kayseri (127,26), Bartın (126,14), Amasya (125,19), Trabzon (125,14), Tunceli (124,64), Yozgat (123,36), Nevşehir (123,29), Ardahan (122,71), Konya (121,87), Çanakkale (120,95), Niğde (118,76), Kırşehir (114,79), Balıkesir (113,84), Bursa (110,35), Gümüşhane (109,38)
Sakarya (108,95), Afyon (106,25), Malatya (104,45), Burdur (99,97), Sinop (97,02), Bitlis (96,87), Samsun (95,57), Bayburt (95,23), İzmir (93,86), Aksaray (93,38), Denizli (92,9), Elazığ (91,5), Uşak (90,95), Edirne (82,16), Yalova (78,61), Iğdır (78,48), Artvin (78,47), Hakkari (78,43), Gaziantep (76,53), Manisa (74,86) Kilis (73,53), Muğla (72,54), Bingöl (64,59), Diyarbakır (63,81)
Antalya (61,65), Batman (56,91), Şanlıurfa (49,36), Van (49,16), Siirt (48,93), Adıyaman (48,38), Muş (48,16), Aydın (47,36), Mersin (47,04), Mardin (46,21), Kahramanmaraş (43,06), Osmaniye (35,91), Hatay (32,54), Adana (28,69), Şırnak (26,96)."
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