Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs aşısı açıklaması! Aşılanan kişi sayısı 27 milyonu geçti

NÜFUSUN 3 KATI KADAR AŞI VAR

Bakan Koca yaptığı açıklamada "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin.