Koronavirüs hakkında müjde gibi haber! Tam kapanma etkisini gösterdi testlerin pozitif çıkma oranı düştü

YÜZDE 5'E DÜŞTÜ

Günlük 200 binin üzerinde test yaptıklarını belirten Tolunay, şunları kaydetti:

"Testlerde pozitif oranı yüzde 20'lerden yüzde 5'lere düşmüş durumda. Bu da kapanmanın çok ciddi sonuçları olduğunu bize göstermekte. Tatil beldelerimiz, yani Antalya, İzmir, Aydın gibi şehirlerimizde şehir merkezilerinde vakaların geriye gittiğini görüyoruz. Antalya ve İzmir'de otel bölgelerindeki ilçelerde vaka sayıları çok daha düşük. Otellerin de turizm sertifikasyonu aldıktan sonra bir sıkıntı olacağını da düşünmüyoruz."