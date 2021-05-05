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Eğer gerçekleşirse koronavirüs bitecek! ABD'den flaş hamleye destek geldi

Dünya koronavirüse karşı mücadele ederken, aşıların patent haklarından feragat edilmesi de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamayla Washington Yönetimi'nin aşılardaki fikri mülkiyet hakkından feragat edilmesine destek verdiğini duyurdu. Prof. Dr. ise Kovid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetten vazgeçmenin doğru bir yol olmadığını, bunun yerine üretim lisansları verilmesi gerektiğini ifade etmişti.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Eğer gerçekleşirse koronavirüs bitecek! ABD'den flaş hamleye destek geldi

Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, yeni tip (Kovid-19) aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetin kaldırılmasını desteklediklerini, Dünya Ticaret Örgütünde () gerekli müzakerelere katılacaklarını bildirdi.

FERAGAT EDİLMELİ

Tai, yazılı açıklamasında, Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasına destek verdi.

Kovid-19 salgının olağanüstü önlemler gerektirdiğine dikkati çeken Tai, "Yönetim, fikri mülkiyet haklarının korunmasına güçlü bir şekilde inanmaktadır ancak salgını sona erdirmede Kovid-19 aşıları için bu korumalardan feragat etmeyi desteklemektedir." ifadesini kullandı.

ZAMAN ALACAK

Tai, bu konuda DTÖ'deki müzakerelere aktif olarak katılacaklarını belirterek, kurumun fikir birliğine dayalı yapısı ve ilgili konuların karmaşıklığı dikkate alındığında bu müzakerelerin zaman alacağını aktardı.

Tai, ayrıca bu aşıların üretilmesi için gereken ham maddelerin artırılması için de çalışılacağını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Sözcüsü Jen Psaki, bugün düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşılarının üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının gündemde olduğunu ancak bu konuda bir karar alınmadığını belirtmişti.

ilaç firması 'in kurucularından Prof. Dr. ise Kovid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetten vazgeçmenin doğru bir yol olmadığını, bunun yerine üretim lisansları verilmesi gerektiğini dile getirmişti.

'nün Covid-19 aşılarının üzerindeki fikri mülkiyeti koruyan kuralları geçici olarak hafifletmek için görüşme yapması beklenirken, aşılar konusundan böyle bir feragatin, gelişmekte olan ülkelerde aşı üretimini artırmanın önündeki engelleri kaldırabileceği düşünülüyor.

Başkan Biden ise Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Dünya Ticaret Örgütü'nün aşılar hakkında fikri mülkiyet feragatnamesine destek vermeyi planladığını ve günün ilerleyen saatlerinde bunun hakkında açıklama yapacağını ifade etmişti.

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