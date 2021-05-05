"Aşılar karıştırılabilir" dedi dünyanın Covid-19'dan kurtulacağı tarihi açıkladı | Uğur Şahin'den flaş sözler

Corona virüs (Covid-19) salgınına karşı geliştirdiği aşı ile birlikte dünyanın en zengin isimlerinden biri haline gelen Uğur Şahin, Wall Street Journal'ın düzenlediği sanal etkinlikte konuştu. Etkinlikte farklı türden aşıların karıştırılarak daha etkili bir sonuç elde edileceğini ifade eden Şahin, salgının dünya genelinde ne zaman sona ereceğine dair tarihi ise açıkladı.