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Haberler Galeri "Aşılar karıştırılabilir" dedi dünyanın Covid-19'dan kurtulacağı tarihi açıkladı | Uğur Şahin'den flaş sözler

"Aşılar karıştırılabilir" dedi dünyanın Covid-19'dan kurtulacağı tarihi açıkladı | Uğur Şahin'den flaş sözler

Corona virüs (Covid-19) salgınına karşı geliştirdiği aşı ile birlikte dünyanın en zengin isimlerinden biri haline gelen Uğur Şahin, Wall Street Journal'ın düzenlediği sanal etkinlikte konuştu. Etkinlikte farklı türden aşıların karıştırılarak daha etkili bir sonuç elde edileceğini ifade eden Şahin, salgının dünya genelinde ne zaman sona ereceğine dair tarihi ise açıkladı.

Giriş Tarihi: 05.05.2021 16:20 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 16:23
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Aşılar karıştırılabilir dedi dünyanın Covid-19'dan kurtulacağı tarihi açıkladı | Uğur Şahin'den flaş sözler

Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin'e katıldığı online bir etkinlikte salgının ne zaman biteceği soruldu.

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Aşılar karıştırılabilir dedi dünyanın Covid-19'dan kurtulacağı tarihi açıkladı | Uğur Şahin'den flaş sözler

Şahin bu soruya "Gelecek 12 ay içerisinde gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde aşılama oranının artmasıyla birlikte sürü bağışıklığına ulaşılabileceğini düşünüyorum" yanıtını verdi.

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Aşılar karıştırılabilir dedi dünyanın Covid-19'dan kurtulacağı tarihi açıkladı | Uğur Şahin'den flaş sözler

Koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği aşı ile birlikte dünyanın en zengin isimlerinden biri haline gelen Uğur Şahin, Wall Street Journal'ın düzenlediği sanal etkinlikte konuştu.

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Aşılar karıştırılabilir dedi dünyanın Covid-19'dan kurtulacağı tarihi açıkladı | Uğur Şahin'den flaş sözler

"DÜNYA GENELİNDE AŞILAMA ORANI YÜKSEK OLMALI"

Salgının seyri ile ilgili açıklamalarda bulunan Şahin, "Salgının bitmesi için dünya genelinde aşılama oranı yüksek olmalı. Aksi takdirde kimse güvende olmayacaktır. Dünya üzerinde sürü bağışıklığı kazanıldığı sürece salgın sona erecektir. 2022 yılının ortalarına doğru Hindistan gibi yoğun nüfusun olduğu bölgelerde bile yüksek aşılama oranına ulaşılacaktır ve sürü bağışıklığı sağlanacaktır" dedi.

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Aşılar karıştırılabilir dedi dünyanın Covid-19'dan kurtulacağı tarihi açıkladı | Uğur Şahin'den flaş sözler

"GELECEK 12 AYDA SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞINA ULAŞILABİLİR"

Şahin ayrıca, "Gelecek 12 ay içerisinde gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde aşılama oranının artmasıyla birlikte sürü bağışıklığına ulaşılabileceğini düşünüyorum. Bunu da mevcut aşı üretim kapasitesini geliştirerek ve yeni üretim tesisleri açarak yapmak mümkün" dedi.