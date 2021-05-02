'Çok yüksek riskli' illerden sevindiren haber: İlk kez yoğun bakım yatışı yok
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin aldığı kararlar ile geçilen tam kapanma sürecinde sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Kırmızı renkle "Çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde devlet hastanesi, koronavirüs yoğun bakım ünitesinde vaka sayısının sıfır olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu önerdi, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan kararla tam kapanmaya geçildi. Kapanma sonrasında düşüşün hızlandığı vaka sayılarında ve kırmızı olarak bilinen illerden güzel son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.
Bu kapsamda yoğun bakımda yatışların sıfıra kadar düştüğü iller oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da tam kapanma sürecine dair açıklamaları olurken Bilim Kurulu üyelerinin rahatlama için tahminleri de peş peşe gelmeye başladı. İşte tam kapanma sürecinden son dakika haberleri;
BAKAN KOCA'DAN SEYAHAT VE SAHİLE GİTME UYARISI
Bu virüsün insandan insana geçtiğini biliyoruz. Daha önce bir buçuk metre mesafenin koruyabildiğini ama şimdi en az iki metre mesafe olması gerektiğinden bahsediyoruz.
Dolayısıyla kapalı ve kalabalık ortamlarda olunmaması noktasında bir gayret içinde olması gerekir. Bu anlamda, bu hareketliliğin bir risk taşıdığını söyleyebilirim ama tedbir anlamında hassasiyet gösterilirse bu riskin daha da azalacağı kanaatindeyim.
2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İZİN BELGESİ ÇIKARTTI
İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanma süreciyle ilgili, bugün saat 11.00 itibarıyla toplam 2 milyon 52 bin 86 "çalışma muafiyet izni belgesinin" düzenlendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tam kapanma sürecinde, 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden, muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir."
Kırmızı renk tablosunda yer alan ve risk haritasında dikkat çeken illerden de önemli gelişmelerin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. "Çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde devlet hastanesi, covid yoğun bakım ünitesinde vaka sayısının sıfır olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan korona virüs haritasında kımızı renkle "Çok yüksek riskli" iller arasında gösterilen Osmaniye'de vaka sayıları düşüyor. Düziçi ilçesinde düşen vaka sayıları nedeniyle devlet hastanesinde bulunan covid yoğun bakım ünitesinin boş halinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Başhekim Aysun Albayrak, ilk kez hasta yatışının olmadığını söyledi.
Albayrak, "Tam kapanma sürecinin olumlu etkilerini görmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 1 yıldır covid yoğun bakımımızda ilk kez hasta yatışı yok, servislerimizde de azaldı. Bu mücadelede ön saftaki tüm emekçi kahramanları kutluyorum. Bu kahramanlarımızı gün gelecek tarih minnetle hatırlatacak" görüşlerine yer verdi.
Öte yandan, Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi Şamil Gerek de geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, covid yoğun bakım ünitesinde vaka sayısının sıfır olduğunu bildirmişti.
BİLİM KURULU ÜYELERİ UFUKTA RAHATLAMAYI GÖRDÜ
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, tedbirlere uyum ve hedeflenen grupların aşılanması ile ekim sonunda rahat bir nefes alınabileceğini söyledi.
Prof. Dr. İlhan, "Tam kapanma ile beraber rakamlar iyi bir düzeye gelirse, 40 yaş altı vatandaşların aşılanması haziran sonuna kadar, 20 yaş üzeri gençlerimizin aşılanması güz döneminde gerçekleşirse, güz döneminde daha iyi zamanlar görebiliriz, bunun için de belki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı iyi bir tarih olarak düşünebiliriz" şeklinde konuştu.
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