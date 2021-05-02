O aşının koruma süresi açıklandı! Antikor üretimi neden yavaş? Kimler için öneriliyor?

HAFİF BİR AŞI

Aşının etkinliğinin yüzde 85 olarak tahmin edildiğini ifade eden İşmuhametov, "KoviVak hafif bir aşı olduğu için antikorlar oldukça yavaş üretilir. Araştırmamız hücresel bağışıklığın burada da yer aldığını gösteriyor" dedi.