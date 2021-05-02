O aşının koruma süresi açıklandı! Antikor üretimi neden yavaş? Kimler için öneriliyor?
Rusya tarafından koronavirüse karşı geliştirilen üçüncü aşı olan Kovivak hakkında yapılan araştırma sonuçlandı. Aşının koruma süresine ilişkin tahminde bulunulurken, aşının hafif olduğundan dolayı antikor üretiminin yavaş olduğu da ifade edildi. Yılsonuna kadar yaklaşık 7 milyon 500 bin doz aşı üretimi hedeflenirken aşının kimler için önerildiği de açıklandı. İşte detaylar...
BAĞIŞIKLIĞI 8 AY SÜRECEK
Rusya, Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmalarına devam ederken, 3'üncü Rus aşısı olan KoviVak'ın virüse karşı koruma süresi açıklandı. Çumakov Bilim Merkezi Genel Direktörü Aydar İşmuhametov Rusya'da bir televizyon kanalında verdiği demeçte, KoviVak aşısı ile aşılandıktan sonra Covid-19'a karşı bağışıklığın yaklaşık 8 ay süreceğini ifade etti.
HAFİF BİR AŞI
Aşının etkinliğinin yüzde 85 olarak tahmin edildiğini ifade eden İşmuhametov, "KoviVak hafif bir aşı olduğu için antikorlar oldukça yavaş üretilir. Araştırmamız hücresel bağışıklığın burada da yer aldığını gösteriyor" dedi.
ÜRETİM HEDEFİ AÇIKLANDI
İşmuhametov, Çumakov Bilim Merkezi'nin yılsonuna kadar yaklaşık 7 milyon 500 bin doz aşı üretmeyi beklediğini açıkladı. Şubat ayında Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilen KoviVak, 25 Mart'ta resmi olarak sivil dolaşıma sokulmuş, 25 Nisan'a kadar ülkenin 18 bölgesinin polikliniklerinde kullanılmaya başlanacağı belirtilmişti.
KİMLER İÇİN ÖNERİLİYOR?
Çumakov Bilim Merkezi tarafından geliştirilen KoviVak aşısı, kas içi uygulama için bir süspansiyon formunda bulunurken, bağışıklığı zayıf olanların yanı sıra hastalığa daha önce yakalanan kişiler için de kullanımı öneriliyor.
2 DOZ OLARAK UYGULANIYOR
Rusya'da salgının başından bu yana Sputnik V, EpivakKorona ve KoviVak olmak üzere Covid-19'a karşı üç aşı geliştirildi ve halka uygulanmaya başladı. Aşıların tamamı ise 2 doz halinde uygulanıyor.
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