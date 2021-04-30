Maske kullanmanın yeni bir faydası daha ortaya çıktı! Zor nefes alanlar dikkat!

ZOR NEFES ALANLAR DİKKAT!

Burun içerisine mukus salgılayan, havanın solumaya uygun hale getirilmesine yardımcı olan sinüs sistemlerinin sağlıklı ve verimli nefesin kaynağı olduğunu vurgulayan Dr. Selçuk Güney, bahar mevsimine karşı özellikle zor nefes alma şikayeti olan, burun deviasyonu veya konka hipertrofisi olan bireylere de dikkat çekti.

Güney, "Nefes alma esnasında buruna giren partiküller lokal ödem, daha sonra alerjik konjesyon denilen akıntılı kırmızı mukoza ve en nihayetinde sinüslerin burun içerisine akmasını sağlayan deliklerin kapanmasıyla klasik sinüzit hastalığının başlaması ile sonuçlanabilir" dedi.