Maske kullanmanın yeni bir faydası daha ortaya çıktı! Zor nefes alanlar dikkat!
Koronavirüs salgını döneminde bir numaralı koruyucu haline gelen maskelerin yeni bir faydası daha ortaya çıktı. Maskelerin kan oksijenasyonuna zarar vermediği belirtilirken, özellikle bahar aylarında havada uçuşan polenlerin maske kullanımı ile etkisinin azaldığı ifade edildi.İşte maskelere ilişkin kritik detaylar...
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Selçuk Güney, koronavirüs salgını nedeniyle kullanılan maskelerin önemine dikkat çekti. Güney, "Maskeler, bahar alerjisinden de koruyor. Özellikle nisan, mayıs, haziran aylarında polen ve rüzgar etkisiyle uçuşan partiküllere karşı maske kullanımı oldukça koruyucu" dedi.
KAN OKSİJENASYONUNA ZARAR VERMİYOR
Maske kullanımının önemine dikkat çeken Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Selçuk Güney, "Bu dönemde kullanılan maskeler koruyuculuk açısından son derece değerli. Maske kullanımı kan oksijenasyonuna zarar vermiyor. Uzun süreli maske kullanımı önemli. Özellikle nisan, mayıs, haziran aylarında polen ve rüzgar etkisiyle uçuşan partiküllere karşı maske kullanımı oldukça koruyucu etki gösteriyor, aynı zamanda klasik virüslere karşı da etkinliği, geçtiğimiz dönemde basit grip sayısındaki azalmadan da hepimiz tarafından açıkça gözlenmiştir" diye konuştu.
POLENLERİN SİNÜZİTİ TETİKLEME POTANSİYELİ VAR
Kronik sinüzit hastaları ve sinüzite yakalanma eğilimi olan bireyleri mevsimsel alerjik uyaranların etkilerine karşı da uyaran Güney, "Polenler, açık havada rüzgar etkisiyle savrulan toz ve partiküller burun ve sinüslerde reaksiyona neden olarak, bölgesel ödem ve devamında azımsanmayacak oranda mikrobik sinüzitleri tetikleme potansiyeli vardır" dedi.
Güney, "Sinüzit hastalığı birçok insanda yaş ve cinsiyet ayrımı yapmadan tüm toplumu etkileyen, bireyin yaşam kalitesini bozan, hatta apne, horlama ve ani ölüm dahil bir çok sonucu olabilen kronik ve tedavisi zor bir hastalıktır" ifadelerini kullandı.
ZOR NEFES ALANLAR DİKKAT!
Burun içerisine mukus salgılayan, havanın solumaya uygun hale getirilmesine yardımcı olan sinüs sistemlerinin sağlıklı ve verimli nefesin kaynağı olduğunu vurgulayan Dr. Selçuk Güney, bahar mevsimine karşı özellikle zor nefes alma şikayeti olan, burun deviasyonu veya konka hipertrofisi olan bireylere de dikkat çekti.
Güney, "Nefes alma esnasında buruna giren partiküller lokal ödem, daha sonra alerjik konjesyon denilen akıntılı kırmızı mukoza ve en nihayetinde sinüslerin burun içerisine akmasını sağlayan deliklerin kapanmasıyla klasik sinüzit hastalığının başlaması ile sonuçlanabilir" dedi.
KALP, AKCİĞER VE DAMAR HASTALARI DAHA FAZLA ETKİLENEBİLİR
Sinüzit gibi solunum yolu fonksiyonunu etkileyen hastalıkların kanda oksijen saturasyonunu düşürerek kalp, akciğer ve damar hastalarını daha fazla etkileyeceğini belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Selçuk Güney korunmanın önemini vurguladı.
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