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Çok yüksek riskli ilde şaşırtan olay! O ilçede yoğun bakımdaki vakalar sıfırlandı

Çok yüksek riskli illerin başında gelen 'de ilçesinde ünitesinde sayılarının sıfırlandığı açıklandı. İlçe hastanesinin başhekimi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda " Covid yoğun bakım hasta sayımız (0). Daha iyi olacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Çok yüksek riskli ilde şaşırtan olay! O ilçede yoğun bakımdaki vakalar sıfırlandı

Çok yüksek iller kategorisinde bulunan 'nin ilçesinde, Başhekimi sosyal medya hesabından paylaştığı Covid ünitesinde sayısının sıfır olduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz hafta güncel korona virüs tablosunda 100 bin nüfusta 292 vaka sayısı olan ve en çok vaka düşüşü yaşanan ilk 10 il arasında bulunan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi Şamil Gerek, müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi.

Kadirli Devlet Hastanesi Covid-19 yoğun bakım ünitesinin boş halinin fotoğrafını çekip paylaşan Başhekim Gerek paylaşımına "Kadirli Devlet hastanesi Covid yoğun bakım hasta sayımız (0). Daha iyi olacağız inşallah" notunu düştü.

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