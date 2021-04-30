Çok yüksek riskli ilde şaşırtan olay! O ilçede yoğun bakımdaki vakalar sıfırlandı

Geçtiğimiz hafta güncel korona virüs tablosunda 100 bin nüfusta 292 vaka sayısı olan ve en çok vaka düşüşü yaşanan ilk 10 il arasında bulunan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi Şamil Gerek, müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi.