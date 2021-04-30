Çok yüksek riskli ilde şaşırtan olay! O ilçede yoğun bakımdaki vakalar sıfırlandı
Çok yüksek riskli illerin başında gelen Osmaniye'de Kadirli ilçesinde koronavirüs yoğun bakım ünitesinde vaka sayılarının sıfırlandığı açıklandı. İlçe hastanesinin başhekimi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Kadirli Devlet hastanesi Covid yoğun bakım hasta sayımız (0). Daha iyi olacağız inşallah” ifadelerini kullandı.
Çok yüksek iller kategorisinde bulunan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi sosyal medya hesabından paylaştığı Covid yoğun bakım ünitesinde vaka sayısının sıfır olduğunu bildirdi.
Geçtiğimiz hafta güncel korona virüs tablosunda 100 bin nüfusta 292 vaka sayısı olan ve en çok vaka düşüşü yaşanan ilk 10 il arasında bulunan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi Şamil Gerek, müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi.
Kadirli Devlet Hastanesi Covid-19 yoğun bakım ünitesinin boş halinin fotoğrafını çekip paylaşan Başhekim Gerek paylaşımına "Kadirli Devlet hastanesi Covid yoğun bakım hasta sayımız (0). Daha iyi olacağız inşallah" notunu düştü.
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