01 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: DSÖ'den Moderna koronavirüs aşısının acil kullanımına onay

Son dakika: DSÖ'den Moderna koronavirüs aşısının acil kullanımına onay

Son dakika haberine göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün yaptığı yazılı açıklamada, Moderna koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdiklerini belirtti. DSÖ'nün Stratejik Aşı Uzmanlar Grubu, 5 Ocak 2021 tarihli ‘ara önerilerinde’ aşıyı 18 yaş ve üstü tüm yaş grupları için önermişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
ABONE OL
Son dakika: DSÖ'den Moderna koronavirüs aşısının acil kullanımına onay

DSÖ dün yaptığı açıklamada, "Bugün DSÖ, Moderna COVID-19 aşısını (mRNA 1273) acil kullanım için listeledi" ifadelerini kaydetti. Moderna, DSÖ listesindeki acil durum onayı alan beşinci aşı oldu. DSÖ onayı, ülkelerin Kovid-19 aşılarını ithal etmek ve uygulamak için kendi düzenleyici kurumlarının onaylarını hızlandırmalarına olanak tanıyor.

Aşı, aşıların popülasyonlarda kullanımı için önerilerde bulunan DSÖ'nün Stratejik Aşı Uzmanlar Grubu (SAGE) tarafından gözden geçirilmiş ve SAGE, 25 Ocak 2021 tarihli 'ara önerilerinde' aşıyı 18 yaş ve üstü tüm yaş grupları için önermişti.

Moderna'ya, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (CDC) tarafından 18 Aralık 2020'de acil kullanım izni verildi ve 6 Ocak 2021'de Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından Avrupa Birliği genelinde geçerli pazarlama izni verildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Sağlık Bakanlığı devrede! İki yeni aşı daha SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREDE! İKİ YENİ AŞI DAHA
ABD sonucu açıkladı! Yüzde 80 etkili ABD SONUCU AÇIKLADI! YÜZDE 80 ETKİLİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA