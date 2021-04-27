Aşı olana 100 dolar! Gençlere yönelik çılgın kampanya başladı! ABD'de flaş olay

Justice, 1.5 milyon vatandaşın yaklaşık yüzde 52'sinin aşının en az bir dozunu aldığını, ancak nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının aşı yaptırma konusunda tereddüt ediyor olabileceğini ifade ederek, "Onları ve bizi bu durumun üstesinden gelmek için motive edecek bir yol bulmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.