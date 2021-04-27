Dehşete düşüren araştırma! İşte koronavirüsün çocuklar üzerinde etkisi

Araştırmaya göre, salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler küçük çocukları sosyal iletişimden ve kelime dağarcığını artırmak için gerekli olan deneyimlerden mahrum bırakıyor.

Önlemler nedeniyle aile büyükleriyle daha az temas kurulması, sosyal mesafenin korunması, oyun randevularının iptal edilmesi ve yüz yüze temasın azalması çocukların konuşmalardan uzak kalmasına sebep oluyor.