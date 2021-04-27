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Dünya genelinde koronavirüs listesi güncellendi! Hangi ülkede kaç kişi öldü? İşte o korkutan rakamlar...

Dünya genelinde sayıları 150 milyona yaklaşırken toplam can kaybı 3 milyon 200 bine yaklaştıç. En çok vaka ve 'de yer alırken bu ülkeyi ve takip etti. Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? İşte ülke ülke can kayıpları...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
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Dünya genelinde koronavirüs listesi güncellendi! Hangi ülkede kaç kişi öldü? İşte o korkutan rakamlar...

Dünya genelinde sayıları 150 milyona yaklaşırken toplam can kaybı 3 milyon 200 bine yaklaştı. En çok vaka ve ölümün görüldüğü 'de hayatını kaybedenlerin sayısı 586, 663'e yükseldi.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 502 artarak 572 bin 702'ye çıktı. Virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 48 bin 91 artarak 32 milyon 126 bin 26'ya yükseldi. Yaşamını yitirenlerin sayısı 502 artarak 572 bin 702 olarak kayıtlara geçti.

ABD'deki vaka sayılarında 3 milyon 734 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 878 binden fazla vakayla ve 2 milyon 212 binden fazla vakayla izledi.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS KAYNAKLI CAN KAYIPLARINDA SON DURUM

ABD 586,663

BREZİLYA 392,204

MEKSİKA 215,113

HİNDİSTAN 199,388

İNGİLTERE 127,451

İTALYA 119,912

RUSYA 108,980

FRANSA 103,256

ALMANYA 82,551

İSPANYA 77,738

KOLOMBİYA 71,799

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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