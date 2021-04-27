Dünya genelinde koronavirüs listesi güncellendi! Hangi ülkede kaç kişi öldü? İşte o korkutan rakamlar...
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 150 milyona yaklaşırken toplam can kaybı 3 milyon 200 bine yaklaştıç. En çok vaka ve ölüm ABD'de yer alırken bu ülkeyi Hindistan ve Brezilya takip etti. Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? İşte ülke ülke can kayıpları...
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 150 milyona yaklaşırken toplam can kaybı 3 milyon 200 bine yaklaştı. En çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 586, 663'e yükseldi.
ABD'DE SON DURUM
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 502 artarak 572 bin 702'ye çıktı. Virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 48 bin 91 artarak 32 milyon 126 bin 26'ya yükseldi. Yaşamını yitirenlerin sayısı 502 artarak 572 bin 702 olarak kayıtlara geçti.
ABD'deki vaka sayılarında California 3 milyon 734 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 878 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 212 binden fazla vakayla Florida izledi.
DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS KAYNAKLI CAN KAYIPLARINDA SON DURUM
ABD 586,663
BREZİLYA 392,204
MEKSİKA 215,113
HİNDİSTAN 199,388
İNGİLTERE 127,451
İTALYA 119,912
RUSYA 108,980
FRANSA 103,256
ALMANYA 82,551
İSPANYA 77,738
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