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Sağlık Bakanlığı 25 Nisan 2021 vaka ve vefat tablosunu duyurdu | SON DAKİKA SAĞLIK HABERLERİ

covid19.saglik.gov.tr web adresinden 'nin Covid-19 ve vefat tablosunu açıkladı. 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 25 Nisan 2021 tarihinde Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu? İşte Sağlık Bakanlığı son dakika ...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 25.04.2021 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021
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Sağlık Bakanlığı 25 Nisan 2021 vaka ve vefat tablosunu duyurdu | SON DAKİKA SAĞLIK HABERLERİ

covid19.saglik.gov.tr web adresinden 'nin Covid-19 ve vefat tablosunu açıkladı.

Peki, 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 25 Nisan 2021 tarihinde Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu? İşte bugüne ait ve ayrıntılar...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 590 oldu, 51 bin 236 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644'e yükseldi.

Toplamda 45 milyon 884 bin 258 test yapıldı. Bugün yapılan 260 bin 280 testten, 38 bin 553 yeni vaka sayısı, 2 bin 801 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 629 bin 969 olduğu, bugün iyileşen 51 bin 236 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 73 bin 644'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 3 bin 590 olduğu açıklandı.

24 NİSAN

23 NİSAN

22 NİSAN

21 NİSAN

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16 NİSAN

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13 NİSAN

Veriler açıklandı! Vaka sayısı 40 binin altında... VERİLER AÇIKLANDI! VAKA SAYISI 40 BİNİN ALTINDA...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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