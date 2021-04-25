Grip aşısı olmak koronavirüse karşı koruyor mu? Yapılan araştırmada flaş detaylar...

YÜZDE 24 AZALTIYOR

İlk bakışta önemli bir fark yokmuş gibi gözükse de bu oran, grip aşısı olan kişilerin Covid-19'a yakalanma olasılığının yüzde 24 daha az olduğu anlamına geliyor. Araştırmada bulunan bir diğer sonuç da grip aşısı olan ve hastalığı geçiren kişilerin hastaneye yatış ve solunum cihazı ihtiyacının, aşılanmayan gruba göre daha düşük olması. Bunun yanı sıra önceden grip aşısı olan kişilerin hastanede kalma süreleri de ortalama olarak daha kısa olsa da her iki grupta da ölüm oranları arasında önemli bir farklılık gözlenmedi.