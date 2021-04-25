BioNTech aşısı hakkında korkutan şüphe! Kalp kası iltihabına neden oluyor!



AŞININ UYGULANMASINI DURDURACAK KADAR CİDDİ DEĞİL

İsrail Ben Gurion Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Direktörü Nadav Davidovitch ise yaptığı açıklamada, miyokardit vakaları ile aşı arasında bir korelasyon kurulsa bile, aşının uygulanmasını durduracak kadar ciddi görülmediğini ifade etti. Davidovitch, "Bu, incelenmesi gereken bir durum ve son raporu beklememiz gerekiyor. Ancak ara bir analizde, Covid-19'dan hasta olma riski, aşının yan etkilerinden hasta olma riskinden çok daha yüksek görünüyor. Aşı sonrası miyokardit düşük ve geçicidir" diye konuştu.

İsrail'de 9,3 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 60'ına Pfizer/BioNTech aşısı uygulanırken, aşının Covid-19 ile ilişkili semptomları ve ciddi hastalıkları önlemede oldukça etkili olduğu görüldü.