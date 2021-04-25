BioNTech aşısı hakkında korkutan şüphe! Kalp kası iltihabına neden oluyor!
İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı olan kişilerde az sayıda “kalp kası iltihabı” (Miyokardit) görüldüğü ifade edildi. Aşının ikinci dozu sonrası "onlarca miyokardit vakasının" tespit edildiği belirtilirken, bu vakaların yaş aralığı da açıklandı. İşte detaylar...
Covid-19'a karşı aşılamada büyük bir başarı gösteren İsrail'de, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı olan kişilerde az sayıda "kalp kası iltihabı" (Miyokardit) görüldüğü bildirildi. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech aşısı olan kişilerde az sayıda "kalp kası iltihabı" (Miyokardit) meydana geldiği belirtilerek, vakaların incelendiği ve henüz bir sonuca varılmadığı ifade edildi.
İsrail'in Pandemi Müdahale Koordinatörü Nachman Ash yaptığı açıklamada, 5 milyondan fazla aşılanmış kişi arasında yapılan bir ön çalışma ile özellikle ikinci dozdan sonra meydana gelen "onlarca miyokardit vakasının" tespit edildiğini ifade etti.
MİYOKARDİT İLE AŞI BAĞLANTISI İNCELENİYOR
Ash, bunun alışılmadık derecede yüksek olup olmadığının ve aşıya bağlı olup olmadığının belirsiz olduğunu açıklayarak, "Sağlık Bakanlığı şu anda hastalık oranında fazlalık olup olmadığını ve aşılara atfedilip atfedilemeyeceğini inceliyor" dedi. Ash, bu konuyu "soru işareti" olarak nitelendirerek, Sağlık Bakanlığı'nın henüz bir sonuca varmadığını vurguladı. Vakaların çoğunun ise, 30 yaş kişiler arasında görüldüğü bildirildi.
BENZER SAYIDA VAKA RAPOR EDİLMİŞ
Aşı ile miyokardit arasında bir bağlantı belirlemenin zor olacağını ifade eden Ash, genellikle komplikasyon olmaksızın ortadan kalkan bir durum olan miyokarditin çeşitli virüslerden kaynaklanabileceğini ve önceki yıllarda da benzer sayıda vaka rapor edildiğini açıkladı.
PFİZER/BİONTECH İLE İSRAİL TEMAS HALİNDE
Pfizer/BioNTech tarafından yapılan açıklamada, şirketin İsrail'in ağırlıklı olarak Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısı yapılan ve genç erkeklerden oluşan bir popülasyonda meydana gelen miyokardit gözlemlerinden haberdar olduğu belirtildi.
"AŞI İLE NEDENSEL BİR BAĞLANTI KURULMADI"
Olumsuz olayların düzenli olarak ve kapsamlı bir şekilde gözden geçirildiğini belirten Pfizer/BioNTech, "Genel popülasyonda beklenenden daha yüksek bir miyokardit oranı gözlemlemedik. Aşı ile nedensel bir bağlantı kurulmadı. Şu anda miyokarditin Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının kullanımıyla ilişkili bir risk olduğu sonucuna varacak hiçbir kanıt yok" dedi.
AŞININ UYGULANMASINI DURDURACAK KADAR CİDDİ DEĞİL
İsrail Ben Gurion Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Direktörü Nadav Davidovitch ise yaptığı açıklamada, miyokardit vakaları ile aşı arasında bir korelasyon kurulsa bile, aşının uygulanmasını durduracak kadar ciddi görülmediğini ifade etti. Davidovitch, "Bu, incelenmesi gereken bir durum ve son raporu beklememiz gerekiyor. Ancak ara bir analizde, Covid-19'dan hasta olma riski, aşının yan etkilerinden hasta olma riskinden çok daha yüksek görünüyor. Aşı sonrası miyokardit düşük ve geçicidir" diye konuştu.
İsrail'de 9,3 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 60'ına Pfizer/BioNTech aşısı uygulanırken, aşının Covid-19 ile ilişkili semptomları ve ciddi hastalıkları önlemede oldukça etkili olduğu görüldü.
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