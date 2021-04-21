Türkiye'de bazı insanlar neden aşı yaptırmıyor? İşte o bahaneler...
Türkiye’de hem Biontech hem de Sinovac aşıları ile koronavirüse karşı mücadele hızla devam ederken, Sağlık Bakanlığı her ilde özel olarak çalışan aşı ikna timleri kurdu. İşte timlerin sahada yaptığı çalışmada "neden aşı olmadınız?" sorusuna gelen tuhaf yanıtlar...
Türkiye'de hem Biontech hem de Sinovac aşılarıyla koronavirüse karşı mücadele sürüyor. Aşı olması için tanımlanan vatandaşların büyük kısmının aşı olmaya gitmediğinin ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı, her ilde özel olarak çalışan 'aşı ikna timleri'ni devreye aldı.
NEDEN AŞI OLMADINIZ?
Aşı timleri her gün yüzlerce kişiye ulaşarak neden aşı olmadıkları yönünde bilgi alıyor. Vatandaşın çoğu bu hizmetten memnun olduğunu belirtirken 'Neden aşı olmadınız?' sorusuna geçerli bir gerekçe sunamıyor. Aşı ikna timleri aradıkları 10 kişiden 8'ini ikna etmeyi başarırken, aşı olmayanların sunduğu en büyük gerekçe ise 'Aşı olan bir arkadaşımda Covid-19 belirtileri oldu. O yüzden korktum aşı olmadım' ile 'İki aşı arasında kalınca hiçbirini yaptırmak istemedim' oldu.
Antalya Sağlık İl Müdürü Dr. Ünal Hülür, aile hekimlerinin de aşı hakkı olduğu halde aşısını olmayan vatandaşları arayıp aşının gerekliliği, aşının kişiyi hastalığın ağır seyrinden koruduğu, kişinin aşı olması durumunda hem ailesini hem de toplumu koruduğunun anlatıldığını söyledi. Aşı hakkındaki endişelerin bu şekilde giderildiğini kaydeden Dr. Hülür, "Pandemi sürecinden tek çıkışımızın aşılanma olduğu anlatılmaktadır" dedi.
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