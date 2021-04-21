Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu (21 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu) | SON DAKİKA SAĞLIK HABERİ
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Peki, 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 21 Nisan 2021 tarihinde Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar? İşte Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunun ayrıntıları...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs (Covid-19) bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Tabloya göre Türkiye'de 21 Nisan 2021 tarihinde Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar? İşte Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunun ayrıntıları...
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (21 NİSAN 2021)
BİR GÜNDE 362 CAN KAYBI
Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 839 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 362 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 932 oldu.
İYİLEŞEN SAYISI...
Son 24 saatte 52 bin 213 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 844 bin 342'ye yükseldi.
AĞIR HASTA
Test sayısı 44 milyon 728 bin 595'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 446 bin 591, vefat sayısı 36 bin 975, ağır hasta sayısı 3 bin 398 oldu.
YOĞUN BAKIMLARIN DURUMU
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
(10-16 NİSAN) HER 100 BİN KİŞİDE GÖRÜLEN KOVİD-19 VAKA SAYILARI
İllere göre haftalık 10-16 Nisan Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.
Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Bu kapsamda, 100 bin kişide Şırnak'ta 47,60, Siirt'te 83,97, Van'da 89,01, Şanlıurfa'da 91,01 ve Hakkari'de 91,26 vaka tespit edildi.
Haftalık verilere göre, Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Bu doğrultuda vaka sayısı 100 bin kişide Çanakkale'de 962,98, Yalova'da 838,25, Kırklareli'nde 830,44 ve Tekirdağ'da 747,13 oldu.
İllerin 10-16 Nisan haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları şöyle:
"Mardin (93,83), Diyarbakır (117,36), Muş (123,32), Bitlis (150,15), Batman (157,19), Adana (187,36), Uşak (207,89), Mersin (213,56), Kahramanmaraş (221,46), Denizli (223,36), Artvin (230,09),
Ardahan (230,86), Hatay (239,74), Muğla (242,31), Gümüşhane (242,76), Adıyaman (248,08), Burdur (258,71), Tunceli (266,05), Aydın (268,08), Kars (291,66), Gaziantep (293,36), Karaman (298,92),
Bingöl (300,25), Antalya (301,65), Manisa (305,39), Ağrı (307,23),
Elazığ (311,93), Kırşehir (315,99), Osmaniye (347,46), Aksaray (356,26), Afyonkarahisar (359,74), Isparta (367,47),
Niğde (370,09), Sivas (372,86), Kütahya (375,77), Karabük (380,52), Çankırı (399,11),
Sakarya (404,55), Trabzon (409,9), Nevşehir (410,54), Iğdır (415,77), Kırıkkale (430,57), Sinop (440,73), Bolu (442,18),
Zonguldak (456,36), Amasya (461,11), Kilis (462,21), Tokat (467,17), Çorum (475,55),
Erzurum (493,09), Bilecik (494,25), Yozgat (499,89), Bursa (500,57), Kayseri (504,2), Bartın (512,11), Rize (516,03), Düzce (521,38), Malatya (563,79), Ordu (565,14),
Balıkesir (566,32), Bayburt (568,92), Konya (579,37), Edirne (590,05), Erzincan (593,35), Samsun (601,14), Eskişehir (605,85), Giresun (624,22), Kocaeli (666,41), Kastamonu (683,09)."
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI
19 NİSAN
18 NİSAN
17 NİSAN
16 NİSAN
15 NİSAN
14 NİSAN
13 NİSAN
12 NİSAN
11 NİSAN
10 NİSAN
9 NİSAN
8 NİSAN
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