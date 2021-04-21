Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu (21 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu) | SON DAKİKA SAĞLIK HABERİ

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs (Covid-19) bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre Türkiye'de 21 Nisan 2021 tarihinde Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar? İşte Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunun ayrıntıları...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (21 NİSAN 2021)

BİR GÜNDE 362 CAN KAYBI

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 839 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 362 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 932 oldu.

İYİLEŞEN SAYISI...

Son 24 saatte 52 bin 213 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 844 bin 342'ye yükseldi.

AĞIR HASTA

Test sayısı 44 milyon 728 bin 595'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 446 bin 591, vefat sayısı 36 bin 975, ağır hasta sayısı 3 bin 398 oldu.

YOĞUN BAKIMLARIN DURUMU

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.