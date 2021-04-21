21 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu (21 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu) | SON DAKİKA SAĞLIK HABERİ

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu (21 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu) | SON DAKİKA SAĞLIK HABERİ

haberi... web adresinden 'nin Covid-19 ve tablosunu açıkladı. Peki, 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 21 Nisan 2021 tarihinde , ? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar? İşte Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunun ayrıntıları...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
ABONE OL
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu 21 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | SON DAKİKA SAĞLIK HABERİ

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs (Covid-19) bilgilendirme sayfasında 'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre Türkiye'de 21 Nisan 2021 tarihinde Covid-19'dan kaç kişi etti, sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar? İşte Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunun ayrıntıları...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (21 NİSAN 2021)

BİR GÜNDE 362 CAN KAYBI

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 839 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 362 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 932 oldu.

İYİLEŞEN SAYISI...

Son 24 saatte 52 bin 213 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 844 bin 342'ye yükseldi.

AĞIR HASTA

Test sayısı 44 milyon 728 bin 595'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 446 bin 591, vefat sayısı 36 bin 975, ağır hasta sayısı 3 bin 398 oldu.

YOĞUN BAKIMLARIN DURUMU

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Vefat sayısında yeni zirve! 362 kişi hayatını kaybetti VEFAT SAYISINDA YENİ ZİRVE! 362 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

(10-16 NİSAN) HER 100 BİN KİŞİDE GÖRÜLEN KOVİD-19 VAKA SAYILARI

İllere göre haftalık 10-16 Nisan Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Bu kapsamda, 100 bin kişide Şırnak'ta 47,60, Siirt'te 83,97, Van'da 89,01, Şanlıurfa'da 91,01 ve Hakkari'de 91,26 vaka tespit edildi.

Haftalık verilere göre, Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Bu doğrultuda vaka sayısı 100 bin kişide Çanakkale'de 962,98, Yalova'da 838,25, Kırklareli'nde 830,44 ve Tekirdağ'da 747,13 oldu.

İllerin 10-16 Nisan haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları şöyle:

"Mardin (93,83), Diyarbakır (117,36), Muş (123,32), Bitlis (150,15), Batman (157,19), Adana (187,36), Uşak (207,89), Mersin (213,56), Kahramanmaraş (221,46), Denizli (223,36), Artvin (230,09),

Ardahan (230,86), Hatay (239,74), Muğla (242,31), Gümüşhane (242,76), Adıyaman (248,08), Burdur (258,71), Tunceli (266,05), Aydın (268,08), Kars (291,66), Gaziantep (293,36), Karaman (298,92),

Bingöl (300,25), Antalya (301,65), Manisa (305,39), Ağrı (307,23),

Elazığ (311,93), Kırşehir (315,99), Osmaniye (347,46), Aksaray (356,26), Afyonkarahisar (359,74), Isparta (367,47),

Niğde (370,09), Sivas (372,86), Kütahya (375,77), Karabük (380,52), Çankırı (399,11),

Sakarya (404,55), Trabzon (409,9), Nevşehir (410,54), Iğdır (415,77), Kırıkkale (430,57), Sinop (440,73), Bolu (442,18),

Zonguldak (456,36), Amasya (461,11), Kilis (462,21), Tokat (467,17), Çorum (475,55),

Erzurum (493,09), Bilecik (494,25), Yozgat (499,89), Bursa (500,57), Kayseri (504,2), Bartın (512,11), Rize (516,03), Düzce (521,38), Malatya (563,79), Ordu (565,14),

Balıkesir (566,32), Bayburt (568,92), Konya (579,37), Edirne (590,05), Erzincan (593,35), Samsun (601,14), Eskişehir (605,85), Giresun (624,22), Kocaeli (666,41), Kastamonu (683,09)."

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI

19 NİSAN

18 NİSAN

17 NİSAN

16 NİSAN

15 NİSAN

14 NİSAN

13 NİSAN

12 NİSAN

11 NİSAN

10 NİSAN

9 NİSAN

8 NİSAN

Tam bir şifa deposu TAM BİR ŞİFA DEPOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA