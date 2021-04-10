Son dakika gündem haberi | Sağlık Bakanlığı 10 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu: Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?
Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka rakamlarını duyurdu. Türkiye'de koronavirüs (Kovid-19) vaka ve can kaybında son durum ne? Türkiye'de Kovid-19 vakalarında artış sürüyor mu? İşte 10 Nisan 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 10 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı.
İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU...
Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 735 Kovid-19 testi yapıldı, 52 bin 676 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 739 oldu, 32 bin 539 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 301 bin 217'ye yükseldi.
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI
9 NİSAN
8 NİSAN
7 NİSAN
6 NİSAN
5 NİSAN
4 NİSAN
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