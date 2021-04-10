10 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Son dakika gündem haberi | Sağlık Bakanlığı 10 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu: Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

Son dakika gündem haberi | Sağlık Bakanlığı 10 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu: Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

Son dakika gündem haberi... covid19.saglik.gov.tr adresinden 'nin günlük (Kovid-19) rakamlarını duyurdu. Türkiye'de koronavirüs (Kovid-19) vaka ve can kaybında son durum ne? Türkiye'de Kovid-19 vakalarında artış sürüyor mu? İşte 10 Nisan 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
ABONE OL
Son dakika gündem haberi | Sağlık Bakanlığı 10 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu: Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA HABERİ | covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak 'nin 10 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı.

İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU...

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 735 Kovid-19 testi yapıldı, 52 bin 676 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 739 oldu, 32 bin 539 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 301 bin 217'ye yükseldi.

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI

9 NİSAN

8 NİSAN

7 NİSAN

6 NİSAN

5 NİSAN

4 NİSAN

3 NİSAN

2 NİSAN

1 NİSAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA