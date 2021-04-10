Son dakika gündem haberi | Sağlık Bakanlığı 10 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu: Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 10 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı.

İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU...

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 735 Kovid-19 testi yapıldı, 52 bin 676 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 739 oldu, 32 bin 539 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 301 bin 217'ye yükseldi.

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI

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