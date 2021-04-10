Koronavirüsün aşısı Moderna'nın yan etkileri BioNTech aşısından daha fazla! İşte o kritik araştırmanın sonucu...

Öte yandan aşı olan kişilerin bildirdiği yan etkilerin çoğunluğunun kolda ağrı gibi hafif yan etkiler olduğunun da altı çizildi. Ayrıca aşıların ikinci dozunun ardından ateş ve üşüme gibi yan etkilerin de daha sık görüldüğü kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN