Koronavirüsün aşısı Moderna'nın yan etkileri BioNTech aşısından daha fazla! İşte o kritik araştırmanın sonucu...
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan bir araştırmada Moderna'nın ürettiği koronavirüs aşısının yan etkilerinin Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıdan daha fazla olduğu duyuruldu. İşte o araştırmanın detayları...
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan bir araştırma, Moderna'nın Kovid-19 aşısının yan etkilerinin, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıdan daha fazla olduğunu ortaya koydu.
CDC tarafından yapılan ve JAMA adlı online dergide yayımlanan araştırmada, 14 Aralık 2020- 28 Şubat 2021 arasında Kovid-19 aşısı olan kişilerde görülen yan etkiler incelendi.
İlk dozdan sonra Moderna aşısını olanların yüzde 74'ü yan etki görüldüğünü raporlarken, Pfizer/BioNTech aşısını olanların yüzde 65,4'ü yan etki görüldüğünü söyledi.
İkinci dozun ardından ise Moderna aşısı olanların yüzde 82'si, Pfizer/BioNTech aşısı olanların ise yüzde 68,6'sı yan etki görüldüğü bildirdi.
Öte yandan aşı olan kişilerin bildirdiği yan etkilerin çoğunluğunun kolda ağrı gibi hafif yan etkiler olduğunun da altı çizildi. Ayrıca aşıların ikinci dozunun ardından ateş ve üşüme gibi yan etkilerin de daha sık görüldüğü kaydedildi.
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