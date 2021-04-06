Herkes merak ediyordu! Aşı pasaportu olacak mı? DSÖ'den son dakika açıklaması

Harris, "DSÖ olarak biz bu aşamada aşı pasaportunu ülkelere giriş veya çıkış için bir gereklilik olarak görmek istemiyoruz. Çünkü aşının bu aşamada bulaşmayı engellediğinden emin değiliz" diyerek aşılar hakkındaki belirsizliğin ilk sorun olduğunu dile getirdi.