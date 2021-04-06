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Herkes merak ediyordu! Aşı pasaportu olacak mı? DSÖ'den son dakika açıklaması

Dünya genelinde koronavirüse karşı geliştirilen aşıların vatandaşlara uygulanma süreci devam ederken Sözcüsü 'ten aşı pasaportu konusunda flaş bir açıklama geldi. Aşı olan vatandaşlar yurt dışına çıkabilecek mi? Aşı pasaportu olacak mı? İşte detaylar...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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Herkes merak ediyordu! Aşı pasaportu olacak mı? DSÖ'den son dakika açıklaması

Sözcüsü , aşılamanın virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği konusundaki belirsizlik ve aşı adaletsizliği nedeniyle ülkelerin seyahati kolaylaştırmak için çıkarmayı planladıkları aşı pasaportuna sıcak bakmadıklarını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, aşı pasaportuna yönelik önemli mesajlar verdi.

Harris, " olarak biz bu aşamada aşı pasaportunu ülkelere giriş veya çıkış için bir gereklilik olarak görmek istemiyoruz. Çünkü aşının bu aşamada bulaşmayı engellediğinden emin değiliz" diyerek aşılar hakkındaki belirsizliğin ilk sorun olduğunu dile getirdi.

Aşı pasaportuna sıcak bakmadıklarını kaydeden Harris, ikinci sorunun ise aşıların dağıtımında yaşanan adaletsiz dağıtım olduğunu belirtti. Harris, "Aşıya şu ya da bu nedenle sahip olamayan kişilere karşı ayrımcılık sorunu da var. Hakkaniyet sorunu da önemli" şeklinde konuştu.

Harris ayrıca, merkezli iki şirket olan Sinopharm ve 'ın ürettiği korona virüs aşılarının Nisan ayı sonunda acil kullanım listesine alınması için incelemeyi beklediğini söyleyerek, "Çünkü daha fazla veriye ihtiyacımız var" dedi.

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