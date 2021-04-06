Kan grubu ile koronavirüs arasında bağlantı var mı? 100 bin kişilik büyük deney sonuçlandı

100 BİN KİŞİDE ARAŞTIRILDI

Ancak, ABD'li araştırmacılar, Covid-19 ve kan grupları arasındaki şimdiye kadarki en kapsamlı ve kontrollü analizi gerçekleştirdi.



Salt Lake City'deki Intermountain Tıp Merkezi Kalp Enstitüsü'nden Dr Jeffrey Anderson ve ekibi Çin, Avrupa, Boston, New York ve diğer yerlerde yapılan çalışmaları çürüttü.

JAMA Network Open'da yayınlanan araştırma kapsamında, Mart ve Kasım 2020 arasında Utah, Idaho ve Nevada'da Covid-19 testi yaptıran 100 binden fazla kişinin sağlık kayıtlarını analiz edildi ve kan grubu ile hastalık arasında hiçbir ilişki bulunamadı.