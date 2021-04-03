Son dakika: 03 Nisan koronavirüs tablosu! Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Covid-19) vaka sayısını son dakika olarak açıkladı. İşte 3 Nisan 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 3 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte son durum...
GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU
Tabloya göre son 24 saatte 186 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 32 bin 78'e yükseldi. Toplamda 34 milyon 993 test yapıldı. Bugün yapılan 249 bin 126 testten, 44 bin 756 yeni vaka sayısı, bin 483 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 445 bin 52, bugün iyileşen 23 bin 214 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 82 bin 676'ya yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise 2 bin 231 olduğu açıklandı.
İŞTE KORONAVİRÜS HARİTASINA GÖRE İLLERİN RENKLERİ
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller(Mavi); Şırnak. (1 İl)
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller(Sarı); Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller(Turuncu); Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller(Kırmızı); Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI
02 NİSAN
1 NİSAN
31 MART
30 MART
29 MART