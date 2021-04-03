SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 3 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte son durum...

GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU

Tabloya göre son 24 saatte 186 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 32 bin 78'e yükseldi. Toplamda 34 milyon 993 test yapıldı. Bugün yapılan 249 bin 126 testten, 44 bin 756 yeni vaka sayısı, bin 483 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 445 bin 52, bugün iyileşen 23 bin 214 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 82 bin 676'ya yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise 2 bin 231 olduğu açıklandı.

İŞTE KORONAVİRÜS HARİTASINA GÖRE İLLERİN RENKLERİ

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller(Mavi); Şırnak. (1 İl)