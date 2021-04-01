Türkiye dünyaya örnek oldu! Sağlık Bakanı Koca koronavirüsü DSÖ brifinginde anlatacak

Bu salgının üst yolunum yolundan girişini önleyen ve girişi önlediği için bulaşıcılığı da önleyen bir aşı olarak biliyoruz. Hayvan çalışmaları bitti. Araştırma için üretim hazırlıkları yapıldı. Üretimi önümüzdeki zannediyorum iki üç hafta içinde bittiğinde gönüllülere de hızla Ankara Şehir Hastanemizde faz-1 çalışmasını başlatacağız. Ayrıca tek doz uygulaması için de üzerinde çalışıyoruz. O durum daha erken gündeme gelebilir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN