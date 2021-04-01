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Türkiye dünyaya örnek oldu! Sağlık Bakanı Koca koronavirüsü DSÖ brifinginde anlatacak

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca, 'nün periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği brifinge DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere davet edildi. Bakan Koca'nın brifinge davet edilmesinde 'nin başarılı Kovid-19 mücadelesi üstlendiği küresel liderlik ve sağlık çalışanlarına yaklaşımı etkili oldu.

SAĞLIK İHA
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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Türkiye dünyaya örnek oldu! Sağlık Bakanı Koca koronavirüsü DSÖ brifinginde anlatacak

Dünya Sağlık Örgütünün düzenlediği ve periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği medya brifingine, Genel Direktörü Dr. 'a eşlik etmek üzere Sağlık Bakanı Dr. davet edildi.

TÜRKİYE ÖRNEK OLDU
, koronavirüsle mücadelesinde attığı adımlarla dünyaya örnek oldu. Özellikle filyasyon ekibinin yoğun çabası, birçok yabancı yayıncı kuruluşun dikkatini çekiyor.

, Ekim 2020'de yayımladığı raporda Türkiye'yi örnek ülke olarak göstermişti.

Türkiye, salgının başladığı günlerden bu yana vatandaşlarına sahip çıkma konusunda da adından söz ettirdi. Koronavirüs tehlikesiyle karşı karşıya kalan binlerce vatandaşı, vatan topraklarına getirildi.

DÜNYADA BİR İLK OLABİLİR: NAZAL AŞI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yapımı üzerinde çalıştığı nazal aşıya ilişkin bilgi vermişti. Koca şunları söylemişti:

ayında desteklemek üzere yazı yazdığımız bir yazı. Bakanlık olarak. Bu nazal aşının hem preklinik hem klinik safhalarını Bakanlık olarak destekliyoruz. Bu aşının sadece araştırma değil; üretim safhasını da biz destekliyoruz.

Bu salgının üst yolunum yolundan girişini önleyen ve girişi önlediği için bulaşıcılığı da önleyen bir aşı olarak biliyoruz. Hayvan çalışmaları bitti. Araştırma için üretim hazırlıkları yapıldı. Üretimi önümüzdeki zannediyorum iki üç hafta içinde bittiğinde gönüllülere de hızla Ankara Şehir Hastanemizde faz-1 çalışmasını başlatacağız. Ayrıca tek doz uygulaması için de üzerinde çalışıyoruz. O durum daha erken gündeme gelebilir.

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