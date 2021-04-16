Meltem Şarkışlalı’dan tatlı krizlerine çözüm: Şifalı taşlar

Zayıflama ve detoks danışmanı Meltem Şarkışlalı, doğal taşların yalnızca süs ve aksesuvar olarak kullanılmadığını, aynı zamanda birer şifa kaynağı olduklarını söyledi: "Taşların ve kristallerin tarih boyunca insanları cezbetmesinin nedeni, o muhteşem renkleri ve yaydıkları parlak ışıklar değil. Bu taşlar aynı zamanda ruhsal ve bedensel sorunları çözme konusunda minik birer hazine."





VÜCUTTAKİ SİSTEMLERİN SAĞLIKLI ÇALIŞMASINA YARDIMCI OLURLAR

Şarkışlalı; turmalin, iyolit, kyanit gibi doğal taşların şifa yaydıklarını belirterek faydalarını şöyle sıraladı: "Doğal taşların en önemli yararı, ruhsal ve fiziksel dengeyi sağlamasıdır. Ayrıca solunum, sindirim, boşaltım, bağışıklık, iskelet gibi sistemlerimizin sağlıklı ve düzenli çalışmasına yardımcı olurlar."



UZMAN BİRİ TARAFINDAN UYUMLAMA YAPILMALI

Her taşın herkese iyi gelmeyebileceği konusunda da uyarıda bulunan Meltem Şarkışlalı, taşların şifalarından faydalanabilmek için mutlaka bir uzmana danışmak gerektiğini ifade etti: "Taşların kullanımı çok önemli. Her taş herkese iyi gelmeyebilir. Taş mutlaka bir gece topraklanmalı, sonrasında uzman biri tarafından kişiye özel uyumlama yapılmalıdır. Örneğin taş satan birçok kişi, 'Ametist taşını yatak odanızda sizi gören bir yere koyun' der. Oysa ametist, beyni uyanık tutan bir taştır. Çünkü lityum ve mineral içerir. Siz gece uyuyarak dinleneceğiniz zamanda başucunuza ametist koyarsanız, takıntılı ve stres dolu olursunuz. Oysa bu taşı yastık altına koyarsanız ve size özel enerji yüklemesi yapılırsa, derin ve rahat uyursunuz."





KYANİT YAĞ YAKAR İYOLİT KARACİĞERİ TEMİZLER

Meltem Şarkışlalı, doğal taşlardan bazılarının faydalarını şöyle açıkladı:



Kyanit: Yağ yakımına yardımcı olur. Zihnin bedenle barışmasını sağlar.

Turmalin: İradeyi güçlendirir.

Zinober: Dış görünümün değişimini destekler. Yeme alışkanlığını sabitler.

Manyezit: Kolesterolü düşürür, yağ yakımını hızlandırır.

İyolit: Karaciğerin temizlenmesini sağlayan bir detoks taşıdır. Yağ yakımını sağlar.

Sarı apatit: İştahı bastırır, toksinlerden arındırır, özgüveni destekler.





