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Koronavirüsün en büyük yan etkisi hakkında flaş açıklama! Eğitimle geri kazanılabilecek

'de yapılan bir araştırmada koronavirüsü atlatan kişilerde yaşanan en büyük yan etkilerden biri olan koku kaybı hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 27.03.2021 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021
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Koronavirüsün en büyük yan etkisi hakkında flaş açıklama! Eğitimle geri kazanılabilecek

Yeni tip (Kovid-19) nedeniyle kaybedilen koku duyusunun koku eğitimiyle yeniden kazanılabileceği bildirildi.

'de yayımlanan araştırmaya göre, Kovid-19'a yakalananların yüzde 77'sinin bir tür koku duyusu kaybı yaşadığı tahmin ediliyor.

Enfekte olunması sonucu koku duyusu kaybı yaşayan kişiler, önceden kendilerine normal gelen kokulardan daha sonra rahatsızlık duyacak "parosmi" adlı bir rahatsızlık geçirebiliyor.

Birkaç araştırma ise koku eğitiminin, duyusunun bir kısmını veya tamamını sinüs enfeksiyonları gibi diğer viral hastalıklar yüzünden kaybedenlere yardımcı olabileceğini gösterdi.

Fizik tedaviye benzeyen ve tekrarlanması gereken koku eğitimi, koku alma sistemini uyarmak ve eski haline dönmesine yardımcı olmak için aylar sürecek şekilde günde iki kez güçlü kokuları koklamayı gerektiriyor.

Araştırmada, kişilerde koku kaybı iki haftanın ardından düzelmediyse koku eğitimine başlanabileceği belirtiliyor.

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