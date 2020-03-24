Son dakika: DSÖ'den Koronavirüsün (Covid-19) ruh sağlığını olumsuz etkilememesi için öneri

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Ruh Sağlığı Program Yöneticisi Doç. Dç. Dr. Akfer Karaoğlan Kahıloğulları, Koronavirüsün (Covid-19) ruh sağlığını olumsuz etkilememesi için önerilerde bulundu.

Kahıloğulları, "Karantina süreçleri sırasında kişiler kaygılı, öfkeli, çaresiz, tükenmiş, çökkün hissedebilirler" dedi.

Doktor Kahıloğulları, "Sürekli salgınla ilgili haber kanallarını izlemek, sosyal medyayı takip etmek ruh sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratacağından bu, günde bir ya da iki kez olacak şekilde belirlenen zaman dilimlerinde yapılmalı" açıklamasında bulundu.

Öte yadnan Kahıloğulları, "Evdeki yakınlarla zaman geçirilebilir, telefonla ya da sosyal platformlar aracılığı ile arkadaşlarla görüşülebilir ya da hobilere zaman ayrılabilir" önerisinde bulundu.