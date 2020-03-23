Sivrisinek ile corona virüs (Covid-19) bulaşır mı? Virüs kan yolu ile bulaşır mı? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı....

Önümüz bahar ve sonrası yaz… Koronavirüs toplumda büyük paniğe neden oldu. Vatandaşın aklında birçok soru var. Onlardan biri de sivrisineklerden coronavirüs (Covid-19) bulaşır mı? Virüs kan yolu ile bulaşır mı? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıkladı....

Çin'in Wuhan kentinde ilk kez ortaya çıkan ve dünyaya yayılan öte yandan da şu ana kadar 300 bin kişinin hastalanmasına, 15 bin kişinin de yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip corona virüs (Covid-19) büyük şok yarattı. Akıllar gelen birçok soru var. Peki; corona virüs sivrisinekler ile kan yoluyla bulaşır mı? İşte kritik sorunun yanıtı...